Telekom schafft Verbindungen fürs Leben

Ein Luftballon, zwei Mädchen, eine Mauer und eine Verbindung fürs Leben. Unter dem Motto „Verbunden wie niemals zuvor“ startet die Telekom am 5. November eine 5G-Kampagne. Den Auftakt bildet ein Spot, in dessen Mittelpunkt die emotionale Geschichte einer ganz besonderen Freundschaft steht. Sie begann in den 1970er Jahren in West und Ost, überwand die Mauer und hält bis heute.

31 Jahre nach dem Mauerfall müssen Menschen durch die Covid-19 Pandemie erneut auf Abstand gehen. Sie fühlen sich zunehmend voneinander getrennt. Mit dem emotionalen Spot will der Konzern Mut machen und zeigen: auf die Telekom ist Verlass!

Die Kernbotschaft der Telekom lautet: Nichts kann uns daran hindern, mit den Menschen, die wir lieben, verbunden zu sein. Das neue iPhone 12Pro mit 5G und das größte 5G Netz Deutschlands: Seid #DABEI, mit 5G sind wir verbunden wie niemals zuvor.

Ulrich Klenke, Markenchef der Deutschen Telekom erklärt: „Technologien sind für die Menschen gerade auch in diesen Zeiten unglaublich wichtig. Unsere ausgezeichnete Netzqualität sichert ihre Verbindungen. Mit der erfolgreichen Einführung von Telekom 5G zeigen wir als Marke einmal mehr unsere Innovationskraft und Leistungsfähigkeit in unseren Märkten in Europa und USA. Und differenzieren uns deutlich vom Wettbewerb. Hierbei ist das T für die Menschen ein klarer Leuchtturm im Sinne unseres Purpose.“

Inspiriert wurden die Drehbuchautoren des Telekom-Spots von der wahren Geschichte Stefanie Wallys. In ihrem Buch „Akte Luftballon“ erzählt die Autorin von ihrer Freundschaft, die über die DDR- und BRD-Grenze hinweg entstand: 1977 ließ die damals Sechsjährige einen Luftballon mit einer Briefbotschaft über die Mauer fliegen. Wenige Tage später erhielt sie eine Antwort von einem gleichaltrigen Mädchen aus Ostdeutschland. Von da an waren beide miteinander verbunden. Und das sind sie noch heute.

Mauern im Gestern und Heute überwinden

„Die Botschaft ‚Verbunden wie niemals zuvor‘ bildet die Klammer für die Erinnerung an die Teilung, die emotionale Freundschaftsgeschichte und Innovationen, die diese ermöglichen. Mit dem Telekom 5G-Netz und dem neuen iPhone 12Pro steht heute im wahrsten Sinne des Wortes nichts mehr zwischen uns. Zusammen mit unserem Partner Apple bieten wir unseren Kunden das beste 5G-Erlebnis im Markt“, sagt Christian Loefert, Leiter Kommunikations- und Vertriebsmarketing der Telekom Deutschland.

Der neue TV-Spot steht im Mittelpunkt der emotionalen 5G-Kommunikation. Mit Eugen Merher hat die Telekom einem der talentiertesten Nachwuchs-Werbefilmer des Landes für den Spot gewonnen. Er hat das von DDB entwickelte Skript umgesetzt. Gedreht wurde die bewegende Ost-West-Geschichte in Berlin unter anderem an Originalschauplätzen.

Ausgespielt wird die 360-Grad-Kampagne über TV, Online, Social, Out of Home, Print und in den Telekom-Shops. Der Spot läuft als 89-Sekünder und in kürzeren Formaten auf reichweitenstarken Sendern.

Größtes 5G-Netz Deutschlands

Die Telekom hat ihr 5G-Netz in den letzten Wochen und Monaten weiter mit Hochdruck ausgebaut. Insgesamt ist in über 3.000 Städten und Gemeinden in Deutschland 5G verfügbar. Damit können mehr als 40 Millionen Menschen 5G nutzen, also die Hälfte der Bevölkerung. Das gilt für Großstädte wie München oder Frankfurt genauso wie für kleinere Gemeinden. Bis zum Jahresende will die Telekom zwei Drittel der Bevölkerung in Deutschland mit 5G versorgen. Den aktuellen Ausbaustatus finden Interessierte unter www.telekom.de/netzausbau .

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Weitere Informationen

www.telekom.de/5G



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