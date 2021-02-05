DAZN und MagentaTV erweitern Kooperation langfristig bis 2025: Mehr Vorteile für Kund*innen

Schon seit knapp zwei Jahren ist DAZN Premium Partner von MagentaTV.

Der neue Vorteil: Ab Mitte Februar können Kunden DAZN direkt über die MagentaTV Settop Box buchen und die Sportangebote ansehen. Bezahlt wird dann ganz einfach über die Telekom-Rechnung. Zudem erhalten MagentaTV Kunden einen Preisvorteil und auch das Jahresabo wird nicht mehr auf einmal fällig: hier zahlen Kunden über die Telekom-Rechnung anteilig monatlich. MagentaTV Kunden zahlen statt 11,99 Euro nur noch 11 Euro im Monatsabo. Im Jahresabo kostet DAZN bei MagentaTV nur noch 9 Euro statt 10 Euro monatlich.

Größtes Live Sport-Angebot im Markt

„Mit der Erweiterung unserer Kooperation mit DAZN bietet MagentaTV Sportfans das größte Live Sport-Angebot im Markt. Und das zu attraktiven Preisen auf allen MagentaTV fähigen Endgeräten“, so Michael Schuld, TV-Chef der Telekom Deutschland.

Schon jetzt können MagentaTV Kunden auf das breite Portfolio von DAZN zugreifen und u.a. UEFA Champions League, Bundesliga und viele weitere Sportarten genießen. Ab August 2021 überträgt DAZN dann sogar 121 von 138 Champions League Spielen sowie 106 Spiele der Fußball-Bundesliga (die Freitags- und Sonntagsspiele). Von der 3. Liga bei MagentaSport bis zur Champions League bei DAZN brauchen Kunden dann nur MagentaTV einschalten. Neben Fußball bietet der Streaming-Dienst DAZN auch ein breites Angebot aus weiteren Sportarten, z.B. US Sport (NFL, NBA, MLB und NHL), Rugby, Boxen und Tennis.

Thomas de Buhr, Executive Vice President DAZN DACH: „Mit der noch tieferen Integration von DAZN in MagentaTV kommen wir unserem Ziel, allen Sportfans den Zugriff auf ihren Lieblingssport so einfach wie möglich zu machen, einen weiteren Schritt näher.“

Fußball auf DAZN ab Februar

Mit dem neuen Angebot ab Februar können MagentaTV Kunden bei DAZN folgende Spiele genießen:

Bundesliga:

5. Februar 2021: 20.00 Uhr: Hertha BSC – FC Bayern München

12. Februar 2021: 20.30 Uhr: RB Leipzig – FC Augsburg

15. Februar 2021: 20.30 Uhr: FC Bayern München – DSC Arminia Bielefeld

19. Februar 2021: 20.30 Uhr: DSC Arminia Bielefeld – VfL Wolfsburg

21. Februar 2021: 13.30 Uhr: FC Augsburg – Bayer 04 Leverkusen

26. Februar 2021: 20.30 Uhr: SV Werder Bremen – Eintracht Frankfurt

28. Februar 2021: 13.30 Uhr: 1. FC Union Berlin – TSG Hoffenheim

FIFA-Klub WM:

08. Februar 2021: 19.00 Uhr: Halbfinale FIFA Klub-WM: Al-Duhail SC/Al Ahly Sports Club – FC Bayern München

11. Februar 2021: 19.00 Uhr: Spiel um Platz 3/Finale FIFA Klub-WM

UEFA Champions League:

16. Februar 2021: 21.00 Uhr: RB Leipzig – FC Liverpool

17. Februar 2021: 21.00 Uhr: FC Sevilla – Borussia Dortmund

23. Februar 2021: 21.00 Uhr: Atletico Madrid – FC Chelsea

24. Februar 2021: 21.00 Uhr: Borussia Mönchengladnach – Manchester City

09. März 2021: 21.00 Uhr: Juventus Turin – FC Porto

10. März 2021: 21.00 Uhr: Paris Saint-Germain – FC Barcelona

16. März 2021: 21.00 Uhr: Real Madrid – Atlanta Bergamo

17. März 2021: 21.00 Uhr: FC Chelsea – Atletico Madrid

UEFA Europa League:

18. Februar 2021: 18.55 Uhr: BSC Young Boys – Bayer 04 Leverkusen

18. Februar 2021: 21.00 Uhr: Molde FK – TSG 1899 Hoffenheim



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