T-Systems setzt Standard für die Cloud-Migration.

T-Systems bündelt Methoden und Prozesse für die Cloud-Migration und setzt damit einen neuen Standard für die Digitalisierung von Unternehmen. Mit dem jetzt vorgestellten Cloud Migration Framework (CMF) haben Geschäftskunden Zugriff auf das gesammelte Know-how von T-Systems-Transformations-experten, agile Methoden und hoch automatisierte Prozesse.

„Das Cloud Migration Framework ist mehr als ein Werkzeugkasten für die Cloud-Migration“, erläuterte Telekom-Vorstand und T-Systems-CEO Adel Al-Saleh auf dem Digitalkongress ”Accelerate Digital Now“. „Es ist das Herzstück unserer neuen Strategie ’Public Cloud First‘. Wir haben eine komplette Wertschöpfungskette entwickelt, von der Strategie bis hin zum Betrieb von Cloud-Landschaften. Sie ist flexibel an das Geschäft unserer Kunden anpassbar. So hilft sie unseren Kunden, die Innovationskraft der Cloud vollständig zu erschließen.“

Drei-Phasen-Modell

Das CMF umfasst drei Phasen. Am Anfang steht eine Strategieberatung und Bewertung der bestehenden IT-Landschaft (Cloud Assessment). In Phase 2 folgt die Migrationsvorbereitung (Cloud Mobilization): Applikationen und Systeme, aber auch die IT-Organisation mit ihren Mitarbeitern werden fit für die Cloud gemacht. Phase 3 umfasst die eigentliche Migration von Workloads, einschließlich notwendiger Modernisierungen (Cloud Migration&Modernization).

„Unsere Erfahrungen und Feedback unserer Kunden haben gezeigt, dass es von zentraler Bedeutung ist, die gesamte IT-Organisation mit ihren Mitarbeitern auf den Weg in die Cloud mitzunehmen“, sagte Al-Saleh, „denn ohne Kulturwandel, weg vom klassischen IT-Betrieb hin zur flexiblen und hoch innovativen Cloud, bleiben viele Vorteile der Cloud ungenutzt.“

T-Systems unterstützt Unternehmen auch nach der Migration in die Cloud. Die Managed Cloud Services des Dienstleisters umfassen nicht nur den regulären Betrieb. Die T-Systems-Experten integrieren kontinuierlich Innovation und Erweiterungen im laufenden Betrieb (DevOps). T-Systems folgt dabei dem Ansatz “Security by Design”. Das heißt, die Datensicherheit und Compliance werden bei der Migration in die Public Cloud und beim cloud-nativen Entwickeln von Lösungen von Anfang an mitbedacht. Die Managed Cloud Services basieren auf den umfangreichen Sicherheitsstandards der Deutschen Telekom und unterliegen dem europäischen Recht (europäische Datenschutz-Grundverordnung). Zudem schützt die Telekom ihr Netz mit einem eigenen, hoch modernen Security Operations Center.

Ganzheitlicher Ansatz für die Multi-Cloud

Der ganzheitliche Transformationsansatz bietet Unternehmen folgenden Vorteile:

Einheitliches Toolset und Framework für die gesamte Cloud-Einführung;

Hochautomatisierter standardisierter Ansatz für alle Hyperscaler;

Kombination der Cloud Adoption Frameworks von Hyperscalern mit den Best Practices von T-Systems;

Unterstützung von DevOps sowie gemanagte Cloud Services;

Vertrag nach deutschem und europäischem Recht, basierend auf hohen Sicherheitsstandards der Deutschen Telekom.

Der modulare Aufbau des CMF ermöglicht es Kunden zudem, dort in den einzusteigen, wo sich ihr Unternehmen gerade auf dem Weg in die Cloud befindet. T-Systems verfügt über mehr als 3.000 Cloud-Architekten und Experten. Das Unternehmen arbeitet eng mit den großen Cloud-Plattformanbietern wie Microsoft, AWS und Google Cloud zusammen. Zum Cloud-Ökosystem gehören aber auch VMware Cloud on AWS, die Open Telekom Cloud sowie Software as a Service und Plattformen as a Service (SaaS, PaaS). Dazu verfügt die Telekom-Geschäftskundensparte über ein umfassendes Breitband-Netz für eine schnelle und ausfallsichere Anbindung von Unternehmen an die Cloud. Seit mehr als zwölf Jahren begleitet T-Systems Geschäftskunden weltweit in die Cloud. Dazu gehören global agierende Konzerne wie Shell oder Daimler genauso wie mittelständische Unternehmen.

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