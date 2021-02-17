T-Systems unterstützt “Rise with SAP“-Angebot mit Transformationspaketen für Geschäftskunden

T-Systems unterstützt das SAP-Angebot “RISE with SAP“: Konkret bietet T Systems Kunden Transformationspakete auf Basis ihrer Erfahrung bei der Steuerung von Multi-Clouds. “RISE with SAP“ führt alles zusammen, was Kunden für das Umgestalten ihres Unternehmens und die Migration geschäftskritischer SAP-Anwendungen in die Cloud benötigen. Damit beschleunigen sie ihre Wandlung hin zu einem intelligenten Unternehmen.

Zu den Transformationspaketen von T-Systems zählen Beratung, Transformation, Implementierung, Integration, DevOps und Services für Applikationsmanagement und Modernisierung (AMM). Dazu gehört auch die Migration, die für den Umstieg auf SAP/S4HANA mit “RISE with SAP“ notwendig ist. Da T-Systems seit Jahren mit allen großen Cloud-Anbietern zusammenarbeitet, verfügt das Unternehmen über große Erfahrung beim Managen von Multi-Cloud-Landschaften.

„Wir sind stolz, dass wir uns für ‘RISE mit SAP‘ qualifiziert haben. Und wir werden von Anfang an mit SAP zusammenarbeiten, um die individuellen Bedürfnisse der Kunden zu erfüllen und den Kundenerfolg zu steigern“, sagt Elena Ordoñez del Campo, Leiterin des SAP-Geschäfts von T-Systems. „Jedes Mal, wenn wir einen Kunden auf seiner Transformationsreise in die Cloud mit SAP S/4HANA begleiten, setzen wir uns mit aller Kraft für ein erfolgreiches Ergebnis ein.“

Langjährige Zusammenarbeit

T-Systems und SAP arbeiten bereits seit rund 20 Jahren eng zusammen und versorgen Kunden rund um den Globus und aus allen Branchen Ende-zu-Ende mit SAP-Services. Gemeinsam haben sie die technische Weiterentwicklung für ihre Kunden vorangetrieben: von Services vor Ort über Private-Cloud-Umgebungen bis hin zu umfassenden Public- und Multi-Cloud-Systemen.

Die Kunden profitieren von der langjährigen Erfahrung von T-Systems mit komplexen Migrationen, auch im globalen Maßstab. Darüber hinaus orchestriert T-Systems Multi-Clouds für heterogene SAP- und Non-SAP-Systeme. Der Dienstleister nutzt dabei seine kürzlich erweiterten Partnerschaften mit Microsoft und AWS. So entsteht ein nahtloses Ökosystem. Dies reduziert das Risiko und die Komplexität für neue und bestehende Kunden.

T-Systems engagiert sich stark für die digitale Transformation und unterstützt Kunden beim Einführen neuer Geschäftsmodelle. Im Fokus stehen dabei die Bedürfnisse der Kunden und Optimierungen über ganze Prozessketten hinweg.

Die Cloud- und SAP-Experten von T-Systems haben unzählige Projekte für Kunden in verschiedenen Branchen durchgeführt, zum Beispiel in der Automobil-, Fertigungs- und Transportindustrie sowie im öffentlichen Sektor. Dazu gehört auch die Transformation auf Basis von SAP-Software für BR Matozinhos, eine brasilianische Gießerei.

Ein gemeinsames Transformationsteam von Deutsche Telekom IT, T-Systems und SAP hat bereits mit einem Pilotprojekt begonnen. Dabei wird die Teilmigration der SAP-Landschaft der Deutschen Telekom auf eine neue SAP S/4HANA®-Umgebung nach den Methoden und Prinzipien von “RISE with SAP“ evaluiert.



„Das ‘RISE with SAP‘-Angebot vereinfacht und beschleunigt den Wechsel unserer Kunden in die Cloud und unterstützt sie auf ihrem Weg zu einem intelligenten Unternehmen mit kontinuierlichen Innovationen“, sagt Dr. Uwe Grigoleit, Senior Vice President und General Manager, SAP S/4HANA, SAP. „Gemeinsam mit unserem starken Ökosystem werden wir Kunden dabei helfen, den Kurs für ihre geschäftliche Transformation zu bestimmen.“

Mit der Unterstützung von SAP-Partnern bietet “RISE with SAP“ Kunden eine ganzheitliche und kohärente Erfahrung mit SAP-Anwendungen, indem es eine vollständige und umfassende Business Transformation als Service bereitstellt, um Kunden bei ihrem Übergang zu einem intelligenten Unternehmen zu unterstützen. T-Systems ist globaler Platin-Partner im SAP PartnerEdge®-Programm. Als solcher hat das Unternehmen Zugang zu Werkzeugen, Schulungen, Ressourcen und Vorteilen, die Partner benötigen, um die von Kunden geforderten Lösungen und Services zu liefern.

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