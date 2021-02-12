Telekom modernisiert T auf Konzern-Zentrale

Premiere in Deutschland! Mit einer erstmalig in einem Unternehmenslogo verwendeten High-Tech-Videofolie erstrahlt das magenta T-Logo in neuem Glanz. Die Deutsche Telekom hat ihr bekanntes Markenzeichen auf dem Dach der Telekom-Zentrale in Bonn modernisiert. Mit der neuen Lichttechnologie kann das fünf Meter hohe und 1,5 Tonnen schwere T nun mehrfarbig animiert werden. Die Telekom plant darüber gesellschaftlich relevante und jahreszeitlich passende Themen zu visualisieren. Los geht‘s am 14. Februar mit einem Blumengruß zum Valentinstag.

„Das T steht für starke Verbindungen zwischen den Menschen, für digitale Teilhabe, hohe Qualität und starke Leistung“, sagt Ulrich Klenke, Markenchef der Deutschen Telekom. „Die technische Wandlungsfähigkeit des modernisierten T-Logos unterstreicht unsere Anpassungsfähigkeit, empathische Kundenorientierung und Innovationsfreude.“

Neuartige High-Tech-Videofolie mit LEDs

Das anstehende Update der Beleuchtungsanlage nutzte die Telekom für eine nachhaltige Modernisierung des T-Logos. Spezialisten entfernten Acryl-Verkleidung und Neon-Technik. Im Anschluss verpassten sie dem Rohgestell ein zeitgemäßes High-Tech-Outfit. Das Highlight: eine zuschneidbare, wetterfeste und magenta lackierte Videofolie mit Pixel-gesteuerten Lichtpunkten. Die neuartige Technologie verwandelt die Logofläche passgenau in eine LED-Wand. Auf dieser lassen sich nun Bilder und Filme abspielen. Die Ansteuerung erfolgt digital über ein Content Management System.

Das Unternehmen plant die Animationen im Zusammenspiel mit den rund 30 Meter langen LED-Bändern an der Fußgängerbrücke. Diese spannt sich über die Bundesstraße 9 und verbindet die Konzernzentrale mit dem Telekom-Campus. Zu den ersten Inhalten zählen neben dem Valentinsgruß das Wintermotiv „Stay warm and cozy“, eine Frühjahrsstimmung sowie verschiedene Magenta-Inszenierungen. Zudem werden regionale Highlights rund um Kultur und Sport aufgegriffen.

Die Videodisplays verfügen über eine sehr hohe Leuchtdichte. Mehr als 11.000 einzeln ansteuerbare RGB-Dioden sorgen für einen Pixel-Abstand von 37 Millimetern. Die auch am Tag sichtbaren Medieninhalte werden mit zunehmender Dunkelheit auf 30 Prozent ihrer maximalen Helligkeit herunter gedimmt. So ist durch die Modernisierung eine nachhaltige Nutzung gewährleistet.

Eckdaten

Das magenta T zählt zu den bekanntesten und wertvollsten Marken.

Es prägt seit der Fertigstellung der Telekom-Zentrale im Jahr 1995 die Bonner Skyline wie kein anderes Unternehmenslogo.

Das T-Logo befindet sich auf dem Konzerndach in 26 Meter Höhe. Es ist fünf Meter hoch, vier Meter breit und 0,5 Meter tief. Es wiegt 1,5 Tonnen. Zusammen mit den vier Digits umfasst das Logo eine Gesamtbreite von 10 Metern.

Die neuartige High-Tech-Videofolie wird in Deutschland erstmalig in einem Unternehmenslogo verwendet.

Die Videofolien bestehen aus mehr als 11.000 einzeln ansteuerbaren RGB-Dioden. Der Pixel-Pitch beträgt 37 Millimeter.

Die Dioden erzeugen eine Helligkeit von 5.000 Lumen pro m².

Die Content-Gestaltung erfolgt zusammen mit flora&faunavisions, Berlin.

Das T ist eine starke Marke

Die Deutsche Telekom investiert seit Jahrzehnten mit jeder Kommunikation in ihre Marke. Nur wenige Unternehmen sind so eindeutig mit ihrem Logo und ihrer Farbe verbunden wie die Telekom – auch über das Branchenumfeld hinaus. Wer das magenta T sieht, der weiß: hier wirkt die Telekom mit ihrer ganzen Innovationskraft und Qualität. Daher hat Markenschutz im Unternehmen oberste Priorität.

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