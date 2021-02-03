Testurteil „Sicher“: Telekom schützt das smarte Zuhause

Schutz und Sicherheit sind im vernetzten Zuhause von zentraler Bedeutung. Mit den Telekom-Angeboten gehen Smart Home Fans dabei auf Nummer sicher. Das bestätigt der aktuelle Sicherheits-Check der unabhängigen IT-Experten von AV-TEST. Sowohl die Smart Home Zentrale als auch der alternativ einsetzbare Router überzeugen bei Datenschutz und Sicherheit. Nach umfangreichen Tests erhalten die Geräte erneut das Zertifikat „Geprüftes Smart Home Produkt“ (01/2021). Untersucht wurde, wie sicher sich das vernetzte Zuhause mit Home Base 2, Speedport Smart 3 und der Magenta SmartHome-App bedienen lässt.

Die Home Base 2 dient im Smart Home als zentrale Steuereinheit. Sie vernetzt Geräte verschiedener Marken und mehrere Funkstandards miteinander. Der Speedport Smart 3 ist ein WLAN-Router mit integrierter Smart Home Funktion und lässt sich alternativ zur Home Base einsetzen.

Schutzmaßnahmen auf dem Prüfstand

Der Sicherheits-Check von AV-TEST zeigt, dass die Smart Home Produkte gut vor potenziellen Hackerangriffen schützen. Alle relevanten Verbindungen sind verschlüsselt und gut gesichert. Ein Mitlesen oder Manipulieren der Daten ist so nicht möglich. Das verhindert zusätzlich, dass Dritte die Daten abfangen. Telekom-Kunden sind zudem gut geschützt, wenn Hacker versuchen den Datenverkehr zu beeinflussen. Bei den Magenta SmartHome-Produkten der Telekom ist auf den Schutz Verlass.

Die getesteten Geräte und die mobilen App-Versionen erfüllen alle Anforderungen der AV-TEST-Zertifizierung.

Magenta SmartHome erhält das Zertifikat damit bereits zum siebten Mal in Folge. Für den Router Speedport Smart 3 war es der zweite Sicherheitstest dieser Art.

Sicherheit und Datenschutz stehen immer im Vordergrund

Der Schutz von Daten der Kundinnen und Kunden hat bei der Telekom höchste Priorität. Regelmäßige und automatische Firmware-Updates für Smart Home Geräte und Router gehören daher seit vielen Jahren zum bewährten Schutzkonzept. Verschlüsselte Verbindungen sind Standard und verhindern die Manipulation durch Externe. So bleiben die Kunden gut vor neuen Bedrohungen aus dem Netz geschützt.

Die Erklärung zum Datenschutz und der Umgang mit den Daten der Kundinnen und Kunden sind laut AV-Test vorbildlich. Über datenschutzrelevante Themen informiert die Telekom sehr transparent und ausführlich. Sie verarbeitet die Daten zudem in Deutschland oder anderen europäischen Ländern. Damit gelten die strengen europäischen Vorgaben zum Datenschutz. Darüber hinaus werden nur die für den Betrieb wichtigen Angaben verarbeitet. Damit verfolgt die Telekom konsequent den Grundsatz der Datensparsamkeit.

Der aktuelle AV-TEST zeigt: Mit dem Angebot der Telekom sind Kunden auf der sicheren Seite.

Weitere Informationen zu Magenta SmartHome finden Sie auf www.smarthome.de . Details zum Test finden Sie hier .

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