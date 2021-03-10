Envision Digital und Telekom kooperieren bei Ladelösung für Elektro-Autos in Deutschland

Die Deutsche Telekom AG und Envision Digital gaben heute ihre Zusammenarbeit bei einer Ladelösung für E-Autos bekannt. Sie hilft Nutzern, die Fahrzeuge am privaten Stellplatz schnell aufzuladen. Die Lösung dahinter ist Envision Digital‘s All-in-One-Paket „Charging by EnOSTM“. Dieses kombiniert Hardware, Software, Installation und einen zu 100 Prozent grünen Stromtarif.

Die Installation erfolgt bei Bedarf durch Techniker der Deutschen Telekom. Diese kümmern sich auch um den Service. Die Telekom steuert außerdem die SIM-Karte und eine IP-VPN-Lösung bei. Dieses Virtual Private Network schützt die Daten. Zum Beispiel bei der Übermittlung an die AIoT-Software (Artificial Intelligence of Things) von Envision. Deren künstliche Intelligenz analysiert die Daten des Ladepunkts. Und optimiert sie mittels Algorithmen.

Die smarte 11-Kilowatt-Ladebox ist nicht größer als ein Aktenkoffer. Sie lässt sich leicht an der Wand befestigen. Dabei lädt die Box das Fahrzeug fünfmal schneller als die herkömmliche Steckdose. Darüber hinaus vermeidet sie die Gefahr einer Überlastung. Für die User gibt es außerdem noch eine Handy-App. Sie sorgt optional für die Authentifizierung. Und liefert stets aktuelle Statistiken zu den Ladevorgängen und zum Ökostrom-Verbrauch.

Über Funk kommuniziert die Ladebox mit der AIoT-Plattform EnOSTM. EnOS steht dabei für Energy Operating System. Die Plattform verbindet weltweit rund 70 Millionen IoT-Sensoren (Internet of Things). Das ermöglicht die nachhaltige Verbesserung der Energie-Effizienz.

„Die Politik in Deutschland fördert Elektromobilität. Das schafft großartige Anreize, sich ein E-Fahrzeug anzuschaffen und in private Ladestationen zu investieren. Das bestätigt Deutschlands Standing als eines der führenden Länder, das mit Hilfe der E-Mobilität einen nachhaltigen Lebensstil weiter voranbringt,“ sagt Sylvie Ouziel, International President, Envision Digital. „Envision Digital konzentriert sich auf Ladelösungen für Privatpersonen und Flotten. Viele Besitzer von E-Fahrzeugen möchten ihr Auto dort laden, wo sie schlafen, arbeiten und ihre Freizeit genießen. Mit Charging by EnOS werden wir zusammen mit der Telekom die Anzahl der Ladestationen im privaten Umfeld signifikant erhöhen.“

Installation zum klaren Preis und Tarifpakete nach Fahrprofil

Die Lösung ist online per Fragebogen bestellbar. Die Installation und die Abrechnung des Verbrauchs erfolgen zu Paketpreisen. In manchen Fällen kann die häusliche Umgebung zu spezifisch für die Online-Abfrage sein. Dann können Interessenten den Vorabbesuch eines Technikers der Deutschen Telekom buchen. Er begutachtet die lokalen Gegebenheiten vor Ort. Und schafft damit die Grundlage für ein passgenaues Angebot.

Die Tarife der Box richten sich nach den Kilometern – von Freizeit- bis Vielfahrer. Das günstigste Monatspaket kostet 36,90 Euro, inklusive Grundgebühr, Service und 100 Kilowattstunden.

„Die Telekom sorgt für die Anbindung an die IoT-Plattform. Und sie kümmert sich um den Service vor Ort sowie sichere Konnektivität“, erklärt Hagen Rickmann, Geschäftsführer Geschäftskunden Telekom Deutschland GmbH. „So ergänzen wir e-Charging im öffentlichen Raum mit einer Lösung für private Grundstücke. Und haben dabei mit Envision Digital einen perfekten Partner für grüne Technologie, die Best in Class ist.“

Eigentümer, Vermieter oder Mieter können einen Zuschuss von 900 Euro bei der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) beantragen. Die Lösung von Envision Digital erfüllt dafür alle Kriterien. Dazu gehören einfache und transparente Stromtarife mit grünem Strom ab der ersten Sekunde der Freischaltung.

Deutschland Vorreiter bei E-Autos

E-Autos boomen in Deutschland. Die Neuzulassungen im Jahr 2020 belaufen sich auf 194.163. Das entspricht einem Zuwachs von 206,8% (Quelle: Kraftfahrzeug-Bundesamt).

„Eines der am meisten diskutierten Themen bei Elektromobilität ist die Ladeinfrastruktur. Je nach Studie sind es bis zu 50%, die immer noch Probleme beim Laden befürchten“, resümiert Drazen Nikolic, Geschäftsführer von Envision Digital Deutschland. „Wir bieten die Möglichkeit, genau dort zu laden, wo man das Auto in der Regel parkt – zuhause. Und damit leisten wir einen zentralen Beitrag zum Durchbruch umweltverträglicher Mobilität durch das Schaffen ausreichender Ladepunkte.“

Weitere Informationen zum Charging by EnOS Bundle, inklusive Spezifikationen des Chargers, Installationsablauf und Tarifpakete:

https://www.envision-digital.de

Über Envision Digital:

Envision Digital entwickelt Technologien zur Lösung von Herausforderungen im Bereich Sustainability. Die Weltklasse-AIoT-Technologie des Unternehmens hilft Regierungen und Unternehmen weltweit dabei, den Weg hin zu einer Net Zero Zukunft zu beschleunigen und die Lebensqualität der Menschen zu verbessern. Envision Digital ist einer der weltweit führenden Lösungsanbieter für smarte Erzeugung von Erneuerbaren Energien, effizienter Energienutzung und flexibler Energiespeicherung. Darüber hinaus hat das Unternehmen seinen Tätigkeitsbereich erweitert um u.a. Lösungen für die Bereiche Smart City, Smart Buildings, Smarte Anlagen, Smarte Infrastruktur und E-Mobilität zu erarbeiten.



EnOSTM, Envision Digital’s eigens entwickeltes AIoT Betriebssystem verbindet und verwaltet mehr als 100 Millionen intelligente Geräte und 200 Gigawatt an Energieanlagen weltweit. Zur stetig wachsenden Liste der über 350 Kunden und Partner aus 10 Branchen gehören Accenture, Amazon Web Services, GovTech Singapore, Keppel Corporation, Microsoft, Nissan, PTT, Sonnen, Solarvest und Total. Das Unternehmen hat fast 700 Mitarbeiter und 12 Niederlassungen in China, Frankreich, Japan, Deutschland, Norwegen, den Niederlanden, Großbritannien und den USA. Der Hauptsitz befindet sich in Singapur.

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