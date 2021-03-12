Telekom Deutschland bündelt Vertrieb und Service

Zum 1. Mai 2021 wird Ferri Abolhassan neben der Verantwortung für den Service zusätzlich die Verantwortung für die Privatkunden Vertriebsgesellschaft mbH (PVG) der Telekom Deutschland übertragen. Srini Gopalan, Vorstand Deutsche Telekom und Vorsitzender der Geschäftsführung Telekom Deutschland: „Sales und Service sind bereits heute eng miteinander verbunden. In unseren eigenen Shops, Online und über unsere Partner verkaufen wir nicht nur, sondern lösen auch Kundenprobleme. Außerdem ist unser Kundenservice ein hochrelevanter Absatzkanal für uns. Diese Bündelung der beiden Bereiche bringt daher viele Vorteile für unsere Kunden.“

Kanalübergreifendes Kundenerlebnis

Die PVG umfasst folgende Kanäle: den stationären Handel, den Handel über Partner, den Infrastrukturvertrieb und den Internet-Vertrieb. Alle direkten und indirekten Vertriebskanäle sowie alle Servicekanäle werden in einer Geschäftsführungsverantwortung bei Ferri Abolhassan gebündelt. Die Gesellschaftsstruktur und die Eigenständigkeit der PVG bleibt dabei unverändert.

„Ferri Abolhassan ist ein exzellenter Vertriebs- und Service-Experte. Im Service haben Ferri und sein Team in den letzten Jahren bereits deutliche Verbesserungen für unsere Kunden erreicht. Mit der gebündelten Verantwortung für Vertrieb und Service wollen wir unseren Kunden ein einheitliches Kundenerlebnis über alle Kontaktpunkte bieten und somit auch flexibler und einfacher werden“, so Srini Gopalan.

„Ich freue mich sehr auf diese neue Aufgabe. Unsere Kunden erhalten somit alles aus einer Hand. Gemeinsam als Vertrieb und Service sind wir ein starkes Team – für unsere Kunden und für die Telekom Deutschland! Die Shops sind unsere Aushängeschilder als Telekom für die Kunden. Wir sind froh, dass wir seit dieser Woche unsere Shops und unseren Partnervertrieb wieder hochfahren konnten und freuen uns riesig, unsere Kunden wieder empfangen zu dürfen. Trotzdem haben wir auch und gerade in dieser schwierigen Phase alle gemeinsam für den Kunden eingestanden und die bestehenden Kanäle verstärkt. Dies hat wieder einmal gezeigt, dass wir als ein Team unschlagbar sind, immer und auf allen Kanälen unsere Kunden begeistern und sie zu Fans machen“, so Ferri Abolhassan.

„Die PVG ist eine tolle Vertriebsmannschaft mit einem außergewöhnlichen Team-Spirit. Die Führung dieses Teams hat mir extrem viel Spaß gemacht. Mit der noch engeren Verzahnung von Vertrieb und Service treten wir in Zukunft noch einheitlicher und schlagkräftiger auf, um weiter Vollgas für unsere Kunden zu geben. Ich freue mich, auch aus meiner neuen Rolle heraus, den Vertrieb und den Service weiter unterstützen zu können!“, so Michael Hagspihl, bisher Geschäftsführer Privatkunden der Telekom Deutschland und auch verantwortlich für die PVG.

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