Digital Home Service: neues Rundum-sorglos-Paket fürs vernetzte Zuhause

Nicht nur in Zeiten von Homeoffice und Homeschooling ist ein gut funktionierendes Heimnetz wichtiger denn je. Immer mehr Geräte werden in den eigenen vier Wänden miteinander vernetzt, damit steigt die Komplexität. Für alle Anwendungen im digitalen Zuhause gibt es jetzt den Digital Home Service der Telekom. Dieser Service unterstützt bei der Optimierung des heimischen WLAN sowie bei der Einrichtung von Rechnern, Tablets und Smartphones sowie MagentaTV. Auch Fragen zu Smart Home Anwendungen sowie zu Firewalls und dem passenden Virenschutz können mit dem Rundum-sorglos-Paket geklärt werden.

„Gerade jetzt müssen unsere Kund*innen reibungslos von zu Hause arbeiten oder am Homeschooling teilnehmen können. Sie streamen Videos und Musik und machen online Gaming. Das alles braucht ein stabiles Heimnetz. Doch es gibt diverse Ursachen, die das WLAN stören können, so dass die verfügbare Bandbreite nicht überall ankommt: Das WLAN des Nachbarn, die Fußbodenheizung, Stahlträger, Babyphones und andere Geräte beeinträchtigen die digitalen Anwendungen oftmals empfindlich. Mit unserem Digital Home Service erfüllen wir ein aktuelles Kundenbedürfnis und schließen eine Marktlücke. Damit helfen wir allen Menschen – egal, ob sie ihren Anschluss bei der Telekom oder bei einem anderen Anbieter haben – schnell und kompetent bereits ab 23 Cent pro Tag“, sagt Ferri Abolhassan, Servicechef der Telekom.

Service per Telefon, remote und zuhause vor Ort

Hilfe und Beratung für die Heimvernetzung und alle Endgeräte erhält der Kunde im ersten Schritt über die Servicerufnummer des Digital Home Service oder auch per sicherem Fernzugriff. Die Service-Experten der Telekom können so aus der Ferne Router-Konfigurationen vornehmen oder auch beim Einbinden neuer Geräte ins WLAN unterstützen. Auch bei der Einrichtung und Durchführung von Zoom- oder Webex-Meetings und Smart Home Anwendungen, wie z.B. der intelligenten Haussteuerung (Heizung, Licht, Soundsystem, Überwachungskamera etc.), können sich die Kund*innen beraten und helfen lassen. Wenn nötig, kommt ein Servicetechniker auch zu den Kund*innen nach Hause.

Der Digital Home Service kann von allen Interessent*innen gebucht werden, unabhängig vom aktuellen Internet- oder Mobilfunk-Anbieter. Das neue Angebot ist in den Paketen S, M und L und bereits ab 6,95 Euro im Monat zu haben. Weitere Informationen zum Angebot und Buchung unter www.telekom.de/digital-home-service oder über die kostenlose Rufnummer 0800-330 5500.

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