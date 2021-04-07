Günstiger Telekom-Tarif für den Einstieg ins Internet der Dinge

Mit der Telekom das Internet der Dinge (kurz: IoT) erkunden: Startups, Neueinsteiger und kleine Unternehmen können sich mit voraktivierten SIM-Karten ihre eigene IoT-Landschaft kreieren. Und so beispielsweise Warenflüsse, Produktionsabläufe oder Wartungsintervalle optimieren. Im Lieferumfang ist ein Serviceportal für das Verwalten und Monitoren der Karten enthalten. Die Business Smart Connect-Datentarife gibt es bereits seit 2019, den zeitlich begrenzten Ableger LPWA Start seit dem 1. April 2021.

Es sind maximal 500 Bestellungen einfach über den Webshop möglich: je Kunde mindestens fünf, maximal zehn SIM-Karten im Multiformat. Diese werden entweder per Vorkasse oder mit Kreditkarte bezahlt. Die voraktivierten SIM-Karten können sofort in Sensoren, Tracker und andere IoT-Geräte eingesetzt werden. Die passende IoT-Plattform zur Verwaltung der Karten auf dem Serviceportal kommt vom Technikpartner 1NCE.

Der Vertriebszeitraum für Business Smart Connect LPWA Start endet am 30. September 2021 oder nach 500 Bestellungen. Die Vertragslaufzeit ist auf 12 Monate eingeschränkt. 1 Megabyte Daten und zehn SMS kosten über diesen Zeitraum 1.- Euro. Für 50 Cent können weitere 0,5 MB und fünf SMS dazugebucht werden. Die Versandpauschale beläuft sich auf neun Euro.

Die Nutzung der 2G und LTE-Technologien ist in allen Ländern der Europäischen Union möglich. Roaming in den NB-IoT-Netzen funktioniert mit den Landesgesellschaften der Telekom sowie mit zahlreichen Roamingpartnern in Europa und mit T-Mobile USA.

Weitere Informationen zu Business Smart Connect Tarifen sowie einen kurzen Film finden Sie auf unserer Webseite.

Über die Deutsche Telekom: Konzernprofil