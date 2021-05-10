Telekom startet MagentaTV-Kampagne zur UEFA EURO 2020

In knapp vier Wochen beginnt die 21. Fußball-Europameisterschaft. Am 11. Juni werden die Türkei und Italien die UEFA EURO 2020 im Olympiastadion in Rom eröffnen. Das Finale steigt am 11. Juli in London. Für Millionen Fußball-Fans auf dem ganzen Kontinent heißt es trotz Pandemie: Mitfiebern und Daumen drücken. Um dies zu ermöglichen, bringt die Telekom mit MagentaTV die Stadien zu den Menschen.

Das Unternehmen startet aus diesem Anlass bereits am 10. Mai eine Kommunikationskampagne. Auf MagentaTV können die Fans alle Spiele auf allen Geräten anschauen. Immer und überall – und sogar unabhängig vom Internetanbieter. MagentaTV ist das einzige TV-Angebot, auf der alle Partien live und in UHD gezeigt werden. Oder wie Christian Ulmen in einem der TV-Spots sagt: „Guck mal, wie scharf das ist – das ist UHD. Das ist wie ein Gemälde!“ Und Fahri Yardim ergänzt: „Ja, es saugt einen anders ins Bild rein. Es saugt, es saugt, es saugt… dich einfach mehr ran.“

Charme, Witz und Humor

Die beiden Schauspieler erklären gewohnt humorvoll die Vorteile von MagentaTV. Unterstützt wird das Duo diesmal von den deutschen Nationalspielern Manuel Neuer, Joshua Kimmich, Leon Goretzka und Leroy Sané. Yardim und Ulmen spielen dem Quartett Steilpässe zu, die die Akteure des FC Bayern München aufnehmen und direkt ins Herz der Zuschauer*innen verlängern. Und das mit viel Charme, Witz und einer großen Portion Freude.

„Fahri Yardim und Christian Ulmen bieten beste Unterhaltung. Und dafür steht auch MagentaTV. Zusammen mit dem DFB-Quartett machen die Zwei Lust auf die Fußball-Europameisterschaft, die wir als einziger Anbieter in Deutschland komplett zeigen“, erklärt Christian Loefert, Leiter Kommunikation und Vertriebsmarketing Telekom Deutschland. „Wir wollen den Menschen gerade in Zeiten der Pandemie die EM so nah wie möglich bringen und wünschen uns, dass wir mit MagentaTV ein Stückweit vom Alltag der vergangenen Monate ablenken können.“

Beste Unterhaltung und alle Spiele

Der Spot mit dem Sextett Neuer, Kimmich, Goretzka, Sané, Ulmen und Yardim wird ab dem 10. Mai in unterschiedlichen Varianten auf allen reichweitenstarken TV-Sendern ausgestrahlt. Er ist der essenzielle Baustein in einer über alle Kanäle laufenden 360-Grad-Werbekampagne.

Die Botschaft der Kampagne lautet: „Mehr EM geht nicht“. Alle 51 Spiele des europäischen Fußball-Turniers werden live bei MagentaTV, davon zehn Spiele ausschließlich bei der Telekom, zu sehen sein. Und das auf vier Kanälen: zwei in Full-HD und zwei in Ultra-HD. Mit bis zu zehn Stunden Live-Programm am Tag bietet MagentaTV zudem eine umfangreiche Berichterstattung zur UEFA EURO 2020.

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