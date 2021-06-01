Telekom bringt MagentaEINS Unlimited zum Fliegen



Sky is not the limit. Außergewöhnliche Produkte wollen auch auf eine ganz besondere Art in Szene gesetzt werden. Mit einem Formationsflug über drei Städten inszeniert die Telekom die Einführung des MagentaEINS Unlimited Vorteils. Fünf Kunstflug-Piloten schreiben am Vormittag des 1. Juni riesige Lettern an den Himmel über den Städten Bonn, Düsseldorf und Köln. Verbunden mit einem Gruß an die Einwohner ist der Schriftzug „MagentaEINS Unlimited“ dort in 3000 Metern Höhe jeweils circa 30 Minuten lang zu sehen.

Himmelsbotschaft auf 700.000 Quadratmetern

Realisiert wird die Himmelsbotschaft durch Skytexter , einem Team aus versierten Kunstflug-Piloten. In einer abgestimmten Choreografie und mittels Dot-Technik lassen diese die Buchstaben bei 250 km/h am Himmel entstehen. Aus einzelnen Punkten oder Streifen werden bis zu 200 x 200 Meter große Buchstaben, die zusammen eine Gesamtlänge von ca. 3,5 Kilometern ergeben. Die Botschaft ist in einem Umkreis von 10 Kilometern zu sehen.

Die Schriften entstehen aus einem umweltfreundlichen Paraffinöl. Es verdampft bei höherer Temperatur, sodass keine Rückstände in der Luft bleiben. Geflogen wird zertifiziert klimaneutral. Die Telekom kompensiert den CO2-Ausstoß über Projekte von ClimatePartner .

Die Flugshow konzipierte die Telekom gemeinsam mit den Firmen Skytexter, und DO IT! Düsseldorf. Die Aktion ist abhängig von den Flugbedingungen. Bei widrigen Wetterlagen finden die Flüge nicht statt.

Die Kampagne

Das neue Vorteilsangebot MagentaEINS Unlimited kommt gerade zur passenden Zeit. Die Lockerungen der letzten Monate lassen darauf hoffen, dass die Menschen ihre gewohnte Freiheit wiederbekommen. Diesem emotionalen Bedürfnis aller Menschen nach Freiheit und Grenzenlosigkeit kommt die Telekom in der neuen Werbekampagne nach, die den Launch des Unlimited Vorteils begleitet. Digitaler Optimismus ist der Gedanke, der hier dem Konzept innewohnt. Als Symbol für die Grenzenlosigkeit steht das Unendlichkeitszeichen, das sich über die Kampagne und durch alle Werbemittel hinwegzieht. Unter der Regie von Bastian Glaessner wird das Symbol auch bei der Inszenierung im TVC eine zentrale Rolle spielen und als Eingangstor den Blick auf Menschen eröffnet, die die wiedergewonnene Freiheit genießen.

Der TV-Spot (20 Sekunden) wird ab dem 15.6. vier Wochen lang auf reichweitenstarken Sendern ausgespielt. Online- und Social-Media-Aktivitäten ergänzen die Kampagne.

Video zum Magenta1 Unlimited Flug

video

MagentaEINS Unlimited

Für das neue Vorteilsangebot MagentaEINS Unlimited hat die Telekom einen eigenen Mobilfunktarif aufgelegt. Kombiniert mit einem MagentaZuhause Tarif (ab L) bietet MagentaMobil EINS eine Telefonie- und SMS-Flat in alle deutschen Netze. Zudem enthält der Tarif deutschlandweit unbegrenztes Datenvolumen mit bis zu 100 Mbit/s im Download und bis zu 50 Mbit/s im Upload im größten 5G-Netz Deutschlands.

Selbstverständlich gilt der MagentaEINS Unlimited Vorteil auch bei den weiteren Zweitkarten des MagentaMobil EINS Tarifs, denn diese binden das Rund-um-sorglos Paket für die ganzen Familie kostengünstig ab. Die Community Card EINS bietet dieselben Unlimited-Vorteile wie die Hauptkarte. Das heißt: unbegrenztes Highspeed-Volumen sowie Telefonie- und SMS-Flat in alle deutschen Netze. Und das für lediglich 30 Euro/Monat. Unschlagbar ist das Angebot für die Community Card Teens EINS. Diese ist monatlich kündbar und ermöglicht für gerade einmal 10 Euro ebenfalls unbegrenzte Mobilkommunikation im besten 5G-Netz der Telekom.

Der MagentaEINS Unlimited Vorteil ist ab dem 1. Juni buchbar im Kundenservice, im Telekom-Shop und bei Handelspartnern sowie ab dem 1. Juli auch online auf www.telekom.de .

Fotos

Über die Deutsche Telekom : Konzernprofil