Telekom Tech Grounds – menschenzentrierte Technologie erleben



Als führendes europäisches Telekommunikationsunternehmen bietet die Deutsche Telekom am 28. und 29. Juni 2021 ein neues, innovatives Konferenzformat. Die „Telekom Tech Grounds" laden zum Wissensaustausch und zur Inspiration ein. Besucher*innen können die neusten Innovationen live erleben. Zudem verdeutlicht die Telekom, wie technologische Lösungen zu einer zukunftsfähigen Gesellschaft beitragen können.

Vier Themenbereiche werden auf unterschiedlichen virtuellen Bühnen präsentiert. Sie konzentrieren sich auf „Business Innovation", „Network Differentiation", „Home Innovation" und „Nachhaltigkeit". Die Hauptbühne gehört international führenden Redner*innen und Meinungsbildner*innen. Ergänzt wird das Setting durch die "Mindfulness-Area". Hier steht das Thema „Achtsamkeit“ im Vordergrund.

Der Mensch steht im Mittelpunkt

Mehr als zwölf Stunden Programm laden Expert*innen und Besucher*innen zum Diskutieren ein. Die zentrale Frage: Wie kann die Gegenwart mit technologischen Innovationen verbessert werden? Das Motto "exploring human-centered technology" beschreibt den Kern der zweitägigen Veranstaltung. Die Teilnehmer*innen interagieren live miteinander. Über Avatare treten sie in den Wissensaustausch mit Expert*innen.

"Die fortschreitende Digitalisierung verändern unsere Gesellschaft rasant. Wir befinden uns mitten im digitalen Zeitalter und haben die einmalige Chance, neue Möglichkeiten zu nutzen und neue Standards zu definieren", sagt Antje Hundhausen, Vice President Brand Experience bei der Telekom. "Mit unserer neuen Plattform bieten wir der Community trotz Pandemie eine Gelegenheit, sich zu begegnen und zusammenzuarbeiten. Wir wollen Impulse geben und die Entwicklung einer digitalen Gesellschaft maßgeblich mitgestalten.“

Die Zukunft gestalten

Im Rahmen der Telekom Tech Grounds präsentiert das Unternehmen Ideen und technische Lösungen. Sie beziehen sich auf vier Kernfragen: Wie werden Innovationen das Geschäft und digitale Gesundheitslösungen ermöglichen? Wie verwandeln wir Netze in softwarebasierte Plattformen und Dienste, die neue Geschäftsmodelle befeuern? Wie werden wir Echtzeitdaten nutzen, um intelligente digitale Lifestyle-Umgebungen und Ökosysteme zu schaffen? Wie werden wir als Telekommunikationsunternehmen den Klimawandel angehen - gemeinsam mit unseren Partner*innen und Kund*innen? Zusätzlich zum Live-Erlebnis werden die Inhalte der Veranstaltung auf der Plattform im Nachgang veröffentlicht. Den Link zur Anmeldung und zu den Inhalten finden Interessierte auf Telekom Tech Grounds .

Über die Deutsche Telekom: Konzernprofil