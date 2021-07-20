„Peter Maffay – Begegnungen“: Neue Staffel startet bei Magenta TV.



Nach dem großen Erfolg der ersten Staffel setzt Peter Maffay seine Gesprächsreihe bei Magenta TV fort. Unter dem Titel „Peter Maffay – Begegnungen“ begannen jetzt die Dreharbeiten für sechs weitere Folgen, die im Herbst exklusiv bei Magenta TV ausgestrahlt werden.

Weiterentwickelt ist das Konzept, neu die Location. Deutschlands größter Rockstar trifft seine prominenten Gäste ab sofort in der Begegnungsscheune auf Gut Dietlhofen bei München. Für den Entertainer ein besonderer Ort. Hier hat Peter Maffay mit seiner Tabaluga Stiftung eine Erlebniseinrichtung für traumarisierte und hilfsbedürftige Kinder und Jugendliche geschaffen.

In der Sendung spricht Peter Maffay mit bis zu drei Prominenten über unterschiedliche Themen, die von Politik bis Entertainment und Wirtschaft bis Religion reichen.

Besondere Gäste, spannende Begegnungen

„Peter Maffay – Begegnungen“: Das sind Gespräche mit Show-Legende Thomas Gottschalk, mit Politik-Ikone Sahra Wagenknecht, mit Musiker und Extremsportler Joey Kelly, mit Ex-Vizekanzler Sigmar Gabriel.

Das sind Begegnungen mit TV-Moderator Reinhold Beckmann und Autorin Laura Karasek, mit Sängerin Balbina, mit Fußball-Nationalspieler Christian Günter und Schlagerstar Francine Jordi. Bewegende Gespräche mit TV-Urgestein Frank Elstner, mit No Angels-Star Jessica Wahls und mit Unternehmer und Investor Ralf Dümmel („Die Höhle der Löwen“). Begegnungen und Gespräche. Mal nachdenklich, mal heiter. Mal informativ, mal unterhaltsam. Immer exklusiv! Und immer mit viel Musik!

Peter Maffay: „Begegnungen sind das, was uns alle im Leben und in der Gesellschaft weiterbringt. Als Musiker, in der Stiftung, im Privatleben. Eine echte Begegnung kommt nur zustande, wenn man aufeinander zugeht. Wenn man sich gegenseitig wahrnimmt. Und zwar auf gleicher Augenhöhe.“

Hinweis: Die in dieser Medieninformation beschriebenen Angaben beziehen sich auf das Angebot von MagentaTV in Deutschland.

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