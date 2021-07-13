Neu bei MagentaTV: Nachrichten-TV-Apps von BILD und WELT erweitern Angebot



Ab sofort profitieren MagentaTV-Kunden vom einfachen Zugang zu Nachrichten und aktuellen Themen: Mit der BILD TV-App können Zuschauer alle Live-Sendungen und Original-Dokumentationen von BILD sehen. Wer noch mehr Nachrichten, Thementalks und Dokumentationen möchte, findet diese in der TV-App des Nachrichtensenders WELT.

Stets gut informiert: Dank Nachrichten-Apps von BILD und WELT

BILD, Deutschlands größte Medienmarke, bietet jetzt Live-Berichte und Breaking News auch im TV. Über die TV-App von BILD können Telekom-Kunden diese Inhalte nun ganz einfach auf der MagentaTV Box sowie den Media Receivern 401 und 601 abrufen. Als erste Nachrichten-App integriert MagentaTV BILD LIVE-Sendungen sowie Themenschwerpunkte auf Abruf direkt auf dem Start-Bildschirm. Somit finden Zuschauer hier alle Live-Sendungen, exklusive Dokumentationen und sämtliche Höhepunkte aus Sport, Politik und Unterhaltung. Die TV-App von Deutschlands führendem Nachrichtensender WELT startet ebenfalls mit weiteren informativen Inhalten: Nachrichtenvideos, aktuelle Themenschwerpunkte und Gesprächsrunden. Dazu bietet die App Zugang zu aktuellen Videos aus Politik, Wirtschaft, Kultur und Sport. Zudem erhalten Zuschauer ein großes Angebot an Dokumentationen über die Themenbereiche Technik, Weltraum, Geschichte, Kochen, Verbrechen, Tiere und Natur. Eines davon: die neuen Folgen der vierten Staffel der WELT-Dokureihe „Spacetime“ mit dem Astronauten und Weltraumexperten Prof. Dr. Ulrich Walter. MagentaTV-Kunden können die BILD-LIVE-App und die WELT-App ab sofort nutzen.

Hinweis: Die in dieser Medieninformation beschriebenen Angaben beziehen sich auf das Angebot von MagentaTV in Deutschland.

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