Manuela Mackert verlässt Deutsche Telekom

Manuela Mackert übernahm zunächst Management- und Leitungsfunktionen im HR-Bereich, in denen sie unter anderem das globale Employee Relations Management etabliert sowie M&A Projekte und Restrukturierungen im Konzern erfolgreich umgesetzt hat.

Seit Juli 2010 hatte Mackert die Position als Chief Compliance Officer inne. Sie hat die Compliance-Strategie weiterentwickelt und die Compliance-Kultur des Unternehmens gestaltet. In ihre langjährige erfolgreiche Tätigkeit als Compliance-Verantwortliche des Konzerns fielen insbesondere die Business-orientierte Compliance mit der Begleitung konzern-relevanter Transformationen. Außerdem verantwortete sie den ethischen Umgang mit Künstlicher Intelligenz (KI) und hat führend die Werteorientierung der Konzernkultur initiiert.

Tim Höttges, Vorstandsvorsitzender der Deutschen Telekom AG: „Manuela Mackert hat den wichtigen Compliance Bereich der Telekom mit nachhaltig großem Erfolg geleitet und zukunftsgerecht aufgestellt. Dabei waren ihre hohen fachlichen und persönlichen Qualifikationen, die im Konzern stets volle Anerkennung gefunden haben, entscheidende Voraussetzungen. Ich bedauere den Weggang von Manuela Mackert sehr, danke ihr für beispielgebendes Engagement und wünsche ihr für ihre berufliche und persönliche Zukunft alles erdenklich Gute“.

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