Google Cloud und T-Systems treiben gemeinsam Innovationen für Branchenlösungen aus der Public Cloud voran

T-Systems baut die Zusammenarbeit mit Google Cloud weiter aus. Gemeinsam werden die Partner Innovationen mit Ende-zu-Ende-Lösungen für Kunden in Schlüsselindustrien entwickeln. Das sind zunächst der öffentliche Sektor, das Gesundheitswesen, die Automobilindustrie und der öffentliche Verkehr. Gemeinsam werden die Partner Unternehmen und staatliche Institutionen bei ihrer Digitalisierung unterstützen. Dafür kombinieren sie ihre Stärken: Google bringt führende Technologie - und Branchenlösungen ein, T-Systems die Präsenz vor Ort und das aus jahrzehntelanger Zusammenarbeit gewonnene Verständnis der Kundenbedürfnisse in strategischen Schwerpunktbereichen.

T-Systems ist nun außerdem von Google Cloud als ein Managed Services Provider zertifiziert: Kunden werden dadurch von einer breiten Palette skalierbarer und unmittelbar einsatzbereiter Lösungen profitieren, die ihren Weg in die Cloud und ihre digitale Transformation insgesamt beschleunigen.

“Die Partnerschaft mit Google Cloud passt hervorragend zu unserer Strategie. Die Integration der führenden Fähigkeiten von Google Cloud, insbesondere Künstliche Intelligenz und Machine Learning, mit unseren branchenspezifischen Lösungen und unserem Know-how wird unseren Kunden einen erheblichen Mehrwert bieten", erklärte Adel Al-Saleh, Vorstand Deutsche Telekom und CEO von T-Systems. "Zunächst konzentrieren wir uns auf den öffentlichen Sektor, das Gesundheitswesen, die Automobilindustrie und den öffentlichen Verkehr. Wir werden aber im Laufe der Zeit unsere Partnerschaft auf weitere Branchen ausweiten."

"Wir freuen uns, dass wir die Branchenexpertise und die große Beratungserfahrung von T-Systems mit unseren führenden Fähigkeiten in den Bereichen Cloud und hier insbesondere Datenanalyse und Künstliche Intelligenz kombinieren werden, um die kritischsten Probleme gemeinsamer Kunden zu lösen", sagte Thomas Kurian, CEO von Google Cloud. "Kunden suchen einen Partner, der Anwendungen nicht einfach nur in die Cloud verlagert, sondern der sie auch bei der digitalen Transformation unterstützt - und genau das wird diese Partnerschaft mit T-Systems für die Industrie bringen."

Seit der Ankündigung ihrer Partnerschaft im Jahr 2020 arbeiten Google Cloud und T-Systems gemeinsam an Lösungen und Managed Services. Ziel ist es, Unternehmenskunden und öffentliche Einrichtungen bei der digitalen Transformation mithilfe der Cloud zu unterstützen. Der Status als zertifizierter Managed Services Provider wird T-Systems dabei helfen, Google-Cloud-Lösungen erfolgreich bereitzustellen, der gemeinsame Fokus wird auf dem größten Kundennutzen liegen. Das heißt: Das Lösen der größten Herausforderungen der Kunden in ihren jeweiligen Branchen, um ihre Transformation durch datengetriebene Innovationen voranzutreiben.

Über die Deutsche Telekom: Konzernprofil

Über T-Systems: T-Systems Unternehmensprofil

Über Google Cloud: Google Cloud unterstützt Unternehmen mit seinem umfangreichen Portfolio an Plattform-Services, Infrastruktur- und Branchenlösungen sowie Fachwissen dabei, die konzerneigene digitale Transformation durch datengestützte Innovationen voranzutreiben. Mit Cloud-Lösungen, die auf Googles Spitzentechnologie aufbauen, unterstützt Google Cloud Firmen jeder Größe dabei, künftige Herausforderungen effizienter, moderner und innovativer zu meistern. Weltweit steht Google Cloud Kunden in mehr als 150 Ländern als verlässlicher Partner zur Seite, um gemeinsam deren wichtigste geschäftliche Probleme zu stemmen.