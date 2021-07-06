Dr. Marie von der Groeben wird neue Leiterin Group Compliance und Chief Compliance Officer der Deutschen Telekom

Zuvor war sie über sechs Jahre im Compliance-Bereich der MAN SE tätig; dort leitete sie seit 2011 die Abteilung „Compliance Awareness & Prevention“. Ihre berufliche Karriere begann sie 2004 bei der Anwaltskanzlei Freshfields Bruckhaus Deringer als Anwältin im Bereich „Corporate Litigation“.

Marie von der Groeben hat Jura in Göttingen und Würzburg studiert und wurde an der Uni Jena promoviert. Ihr Referendariat absolvierte sie in Berlin.

Bei der Deutschen Telekom berichtet sie an Dr. Claudia Junker, Leiterin Law & Integrity und Generalbevollmächtigte der Deutschen Telekom: „Ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit mit Marie von der Groeben. Ich schätze sie menschlich wie fachlich. Sie genießt einen ausgezeichneten Ruf und kann auf mehr als zehn Jahre Erfahrung im Bereich der Compliance zurückblicken.“

Marie von der Groeben: „Es ist mir eine Ehre, bei einem so renommierten Unternehmen wie der Telekom eine solch verantwortungsvolle Aufgabe übernehmen zu dürfen. Das Unternehmen ist spannend und der Markt auch – ich freue mich auf die neue Aufgabe.“

Birgit Bohle, Vorstandsmitglied Personal und Recht: „Die Funktion des Chief Compliance Officer nimmt bei der Telekom von jeher eine besonders wichtige Schlüsselrolle für die Aufrechterhaltung und Weiterentwicklung unseres Compliance Management Systems sowie einer werteorientierten Unternehmenskultur ein. Ich freue mich, dass wir mit Frau Dr. von der Groeben eine anerkannte und international erfahrene Compliance-Expertin für uns gewinnen konnten.“

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