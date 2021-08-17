Digital X 2021 taucht mit Top-Programm ins Kölner Stadtleben ein

Mit über 300 Redner*innen und Tausenden erwarteten Teilnehmer*innen kehrt die Digital X live nach Köln zurück. Mitten rein ins echte Leben heißt es am 7. und 8. September 2021, wenn Europas führende Digital-Initiative mehr als 100 beliebte Kölner Locations wie Kneipen und Hotels, Co-Working-Spaces und Design-Manufakturen für 48 Stunden in Infotainment-Bühnen der Digitalisierung verwandelt.

Die Telekom und ihre Partner wollen mit der Digital X auch die von der Pandemie massiv betroffene Gastronomie und Hotellerie unterstützen. Die Partnerunternehmen laden dafür die Gäste der Digital X zu ihren Info-Veranstaltungen in Restaurants, Kneipen, Cafés und Bars in vier Kölner Viertel ein. Die Digital X erfüllt mit ihrem Pandemie-konformen Konzept die Corona-Schutzverordnung. Je nach aktueller Lage sind kurzfristige Anpassungen dabei möglich.

Hagen Rickmann, Geschäftsführer Geschäftskunden der Telekom Deutschland und Schirmherr der Digital X: „Nach schwierigen anderthalb Jahren der Pandemie bringen wir mit der Digital X ein Stück Normalität zurück in die Stadt Köln. Wir möchten in die Zukunft schauen, positive Impulse setzen und Menschen für Digitalisierung begeistern.“

Hochkarätige Redner*innen auf fünf Bühnen

In den Keynotes, Fachvorträgen, Workshops und interaktiven Präsentationen geht es auf der Digital X um digitale Lösungen wie künstliche Intelligenz, 5G, IoT, VR/AR oder Cloud, die nachhaltiges Wirtschaften ermöglichen, digitale Bildung vorantreiben und die veränderte Arbeitswelt unterstützen. Für die Redner*innen der Digital X ist die Zukunft digital und nachhaltig:

Arnold Schwarzenegger , Schauspieler und ehemaliger Gouverneur von Kalifornien, stellt seine Ideen vor, wie sich digitale Innovationen gegen den Klimawandel einsetzen lassen.

, Schauspieler und ehemaliger Gouverneur von Kalifornien, stellt seine Ideen vor, wie sich digitale Innovationen gegen den Klimawandel einsetzen lassen. Droht irgendwo ein Erdbeben? Die Antwort darauf geben die Füße von Moon Ribas . Die katalanische Avantgardistin, Tänzerin und Cyborg-Aktivistin hat sich einen Erdbebensensor in einen Fuß implantieren lassen.

. Die katalanische Avantgardistin, Tänzerin und Cyborg-Aktivistin hat sich einen Erdbebensensor in einen Fuß implantieren lassen. Über die Herausforderungen der Digitalisierung im Mittelstand und die Chancen für ein starkes Europa spricht Timotheus Höttges , Vorstandsvorsitzender der Deutschen Telekom.

, Vorstandsvorsitzender der Deutschen Telekom. Wie sieht die Zukunft des Internets aus? Dieser Frage widmet sich Blockchain-Königin Shermin Voshmgir . Die Gründerin des Instituts für Krypto-Ökonomie an der Wirtschaftsuniversität Wien blickt auf das Spannungsfeld zwischen Technologie, Kunst und Sozialwissenschaften.

. Die Gründerin des Instituts für Krypto-Ökonomie an der Wirtschaftsuniversität Wien blickt auf das Spannungsfeld zwischen Technologie, Kunst und Sozialwissenschaften. Dr. Frederik G. Pferdt , Chief Innovation Evangelist bei Google hat es sich zur Aufgabe gemacht, in jedem Menschen eine Innovationsmentalität zu wecken. Er ist überzeugt, dass Kreativität in jedem steckt.

, Chief Innovation Evangelist bei Google hat es sich zur Aufgabe gemacht, in jedem Menschen eine Innovationsmentalität zu wecken. Er ist überzeugt, dass Kreativität in jedem steckt. Dr. Julia Shaw , Bestsellerautorin, Forensische Psychologin und Gedächtnisforscherin am University College London, versucht mit Hilfe von künstlicher Intelligenz gegen Diskriminierung in der Wirtschaft vorzugehen.

, Bestsellerautorin, Forensische Psychologin und Gedächtnisforscherin am University College London, versucht mit Hilfe von künstlicher Intelligenz gegen Diskriminierung in der Wirtschaft vorzugehen. Mathehelfer, YouTube-Star und Bildungsexperte Daniel Jung gilt als Vorreiter der „digitalen Bildungssysteme“. Er ist der Meinung, „wir haben die digitale Bildung verpennt“.

gilt als Vorreiter der „digitalen Bildungssysteme“. Er ist der Meinung, „wir haben die digitale Bildung verpennt“. Prof. Dr. Sabina Jeschke , ehemaliger Vorstand Digitalisierung bei der Deutschen Bahn und Professorin an der RWTH Aachen, spricht über die drei Phasen der künstlichen Intelligenz.

Viele weitere Redner*innen finden Sie unter Digital X 2021 .

Eine Stadt, vier Veedel, mehr als 100 Locations

Statt an einem zentralen Veranstaltungsort mit einer großen Bühne taucht die Digital X mitten ins Kölner Leben ein. Das gesamte Programm aus Workshops, Präsentationen, Diskussionsrunden und inspirierenden Keynotes verteilt sich mit unterschiedlichen Themenschwerpunkten auf vier Viertel der Kölner Innenstadt:

Um Inspiration mit neuesten Technologien und Innovationen dreht sich alles am Colonius , dem Kölner Fernsehturm.

mit neuesten Technologien und Innovationen dreht sich alles am , dem Kölner Fernsehturm. Disruption heißt das zentrale Thema im Belgischen Viertel mit Schwerpunkten auf digitaler Bildung, Home-Office und Schubkraft.

heißt das zentrale Thema im mit Schwerpunkten auf digitaler Bildung, Home-Office und Schubkraft. Unter dem Stichwort Future erleben die Gäste am Kölner Stadtgarten , wie die Zukunft aussehen könnte.

erleben die Gäste am , wie die Zukunft aussehen könnte. Interactive lautet das Motto im Friesenviertel mit unterschiedlichen Erlebniswelten.

Die zweitägige Veranstaltung lebt vom Austausch und Netzwerken vor Ort. Zum Teil wird das Event auch live auf der Digital-X-Plattform im Internet übertragen. Die Plattform ist jederzeit über Computer oder Mobilgerät abrufbar. Alle Informationen rund um die Digital X finden Sie hier .

Zum Hintergrund

Digital X ist Europas größte, branchenübergreifende Digitalisierungsinitiative. In ihr engagieren sich über 300 nationale und internationale Partner. Die Digital X 2021 findet am 7. und 8. September in Köln statt. Das Konzept: vernetzen, austauschen und voneinander lernen im Sinne des digitalen Fortschritts. Die besten Unternehmen werden mit dem „Digital Champions Award“ ausgezeichnet. Weitere Details zur Digitalisierungsinitiative finden Sie hier und unter www.telekom.com/digitalx .

Über die Deutsche Telekom : Deutsche Telekom Konzernprofil

Über die Initiative Digital X : Digital X

