Digital X 2021 taucht mit Top-Programm ins Kölner Stadtleben ein
- Kölner Innenstadt wird zu Weltausstellung der Digitalisierung
- Mehr als 300 prominente Redner*innen
- Pandemie-konformes Konzept je nach aktueller Lage
Mit über 300 Redner*innen und Tausenden erwarteten Teilnehmer*innen kehrt die Digital X live nach Köln zurück. Mitten rein ins echte Leben heißt es am 7. und 8. September 2021, wenn Europas führende Digital-Initiative mehr als 100 beliebte Kölner Locations wie Kneipen und Hotels, Co-Working-Spaces und Design-Manufakturen für 48 Stunden in Infotainment-Bühnen der Digitalisierung verwandelt.
Die Telekom und ihre Partner wollen mit der Digital X auch die von der Pandemie massiv betroffene Gastronomie und Hotellerie unterstützen. Die Partnerunternehmen laden dafür die Gäste der Digital X zu ihren Info-Veranstaltungen in Restaurants, Kneipen, Cafés und Bars in vier Kölner Viertel ein. Die Digital X erfüllt mit ihrem Pandemie-konformen Konzept die Corona-Schutzverordnung. Je nach aktueller Lage sind kurzfristige Anpassungen dabei möglich.
Hagen Rickmann, Geschäftsführer Geschäftskunden der Telekom Deutschland und Schirmherr der Digital X: „Nach schwierigen anderthalb Jahren der Pandemie bringen wir mit der Digital X ein Stück Normalität zurück in die Stadt Köln. Wir möchten in die Zukunft schauen, positive Impulse setzen und Menschen für Digitalisierung begeistern.“
In den Keynotes, Fachvorträgen, Workshops und interaktiven Präsentationen geht es auf der Digital X um digitale Lösungen wie künstliche Intelligenz, 5G, IoT, VR/AR oder Cloud, die nachhaltiges Wirtschaften ermöglichen, digitale Bildung vorantreiben und die veränderte Arbeitswelt unterstützen. Für die Redner*innen der Digital X ist die Zukunft digital und nachhaltig:
Viele weitere Redner*innen finden Sie unter Digital X 2021 .
Statt an einem zentralen Veranstaltungsort mit einer großen Bühne taucht die Digital X mitten ins Kölner Leben ein. Das gesamte Programm aus Workshops, Präsentationen, Diskussionsrunden und inspirierenden Keynotes verteilt sich mit unterschiedlichen Themenschwerpunkten auf vier Viertel der Kölner Innenstadt:
Die zweitägige Veranstaltung lebt vom Austausch und Netzwerken vor Ort. Zum Teil wird das Event auch live auf der Digital-X-Plattform im Internet übertragen. Die Plattform ist jederzeit über Computer oder Mobilgerät abrufbar. Alle Informationen rund um die Digital X finden Sie hier .
Zum Hintergrund
Digital X ist Europas größte, branchenübergreifende Digitalisierungsinitiative. In ihr engagieren sich über 300 nationale und internationale Partner. Die Digital X 2021 findet am 7. und 8. September in Köln statt. Das Konzept: vernetzen, austauschen und voneinander lernen im Sinne des digitalen Fortschritts. Die besten Unternehmen werden mit dem „Digital Champions Award“ ausgezeichnet. Weitere Details zur Digitalisierungsinitiative finden Sie hier und unter www.telekom.com/digitalx .
Über die Deutsche Telekom : Deutsche Telekom Konzernprofil
Über die Initiative Digital X : Digital X