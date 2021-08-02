MagentaEINS Business Unlimited: Einfache Kombitarife aus Festnetz und Mobilfunk für Geschäftskunden

Die Telekom vereinfacht ihre Geschäftskunden-Tarife für Festnetz- und Mobilfunk. Kleine und mittelständische Unternehmen können zwischen drei MagentaEINS Business Unlimited Vorteilspaketen wählen. Die neuen Kombi-Angebote unterscheiden sich nur durch die Geschwindigkeit des Festnetzanschlusses: 100, 250 oder 1000 MBit/s. Im Mobilfunk beträgt die Bandbreite 100 MBit/s. Das Datenvolumen ist in allen Fällen deutschlandweit unbegrenzt. MagentaEINS Business Unlimited kostet für 100 MBit/s ab 90 Euro monatlich. 250 MBit/s kosten ab 95 Euro und für 1000 MBit/s fallen ab 135 Euro für die Kombi aus Festnetz und Mobilfunk an. Smartphones sind nicht eingeschlossen, lassen sich aber hinzubuchen. Alle Pakete bieten im Vergleich zu den Einzeltarifen attraktive Preisvorteile.

Die Vorteilsangebote aus Festnetz und Mobilfunk enthalten neben dem unlimitierten Datenvolumen eine Flat in alle deutschen Netze für bis zu 8 Sprachkanäle. Zudem eine Auslandsflats in viele EU-Länder, die Schweiz oder die USA. Standardmäßig sind in allen Tarifvarianten zwei Sprachkanäle enthalten. Bis zu sechs weitere Sprachkanäle lassen sich kostenpflichtig hinzubuchen. Der vergünstigte Preis beträgt jeweils 24,95 Euro pro Monat für je zwei Sprachkanäle. Somit können bis zu acht Mitarbeiter*innen gleichzeitig telefonieren. Alle Kombitarife enthalten weitere Services wie MagentaCLOUD M mit 100 GB Speicher.

Mit Small Business Konferenz lassen sich Telefon- und Webkonferenzen mit bis zu fünf Teilnehmer*innen ad hoc durchführen. Weiterhin gehören zu den Vorteilspaketen:

Homepage Business,

eine feste IP-Adresse sowie

ein garantierter Entstör-Service innerhalb von acht Stunden.

Im Mobilfunk enthalten sind

5G ,

eine Allnet-, SMS- und Hotspot-Flat,

Country Flat 1 Plus,

Business VoiceMail sowie

eine MultiSIM .

Zusätzlich zu dem im Paket enthaltenen Mobilfunkanschluss können Geschäftskunden für ihre Mitarbeiter*innen bis zu zehn weitere Mobilfunkkarten mit den gleichen Leistungsmerkmalen und jeweils einem Preisvorteil von 34,95 Euro monatlich pro Mobilfunkkarte hinzubuchen. Ein Wechsel von bestehenden Verträgen zu den neuen MagentaEINS Business Unlimited Paketen ist nach den jeweiligen Wechselregeln möglich. Voraussetzung ist ein bestehender Festnetz- und Mobilfunkvertrag.

Mehr Informationen zum MagentaEINS Business Unlimited der Telekom finden Sie hier .