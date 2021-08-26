MagentaSport: Mehr Eishockey geht nicht

So viel Eishockey gab es noch nie für die Fans bei MagentaSport: 15 Klubs, mindestens 420 Spiele live in der PENNY DEL, Deutschland Cup und die Frauen-Olympia-Qualifikation. Dazu das Wintergame zwischen den Kölner Haien und den Mannheimer Adlern zum Jahresstart. Mit diesem Angebot bietet MagentaSport über die Telekom TV-Plattform MagentaTV und die MagentaSport Apps das größte Eishockey Angebot Deutschlands – mehr Eishockey geht nicht. Zum Saison-Auftakt am 9. September spielt der Meister Eisbären Berlin gegen EHC Red Bull München ab 19 Uhr.

Zuschauerfreundliche Programmstruktur

In Summe mindestens 420 Spiele Live-Spiele können Eishockeyfans in der kommenden Saison bei MagentaSport sehen. Am Donnerstag wird das Top-Spiel im Sendeformat „First Row“ mit Moderator und Experte ab 19.15 Uhr gezeigt. Freitags sind ab 19 Uhr sechs Spiele live zu sehen, einzeln und in der Konferenz. Am Sonntag gibt es ab 13.45 Uhr fast acht Stunden Eishockey live am Stück mit sieben Partien. Zusätzlich wurde „Die Eishockey Show“ als Live-Video-Format am Montagabend für die digitalen MagentaSport-Kanäle weiterentwickelt.

„Schnellste Konferenz der Welt“ mit Rick Goldmann als Experte

MagentaSport hat besonders das Eishockey-Live-Programm weiter ausgebaut. Die „schnellste Konferenz der Welt“ am Freitag ab 19 Uhr wird künftig mit einem zentralen Vorlauf aus dem neuen Konferenz-Studio das sportliche Geschehen aus allen Arenen noch umfangreicher begleiten. Die Fans können sich dabei auf Rick Goldmann als regelmäßigen Experten freuen. Goldmann wird zudem bei Live-Spielen und in „Die Eishockey-Show“ als Gastgeber, neben Sascha Bandermann und Basti Schwele, die wichtigsten Themen mit den Protagonisten des aktuellen DEL-Spieltags aufarbeiten. Die Video-Show wird ab Herbst Montagabends live auf den digitalen MagentaSport-Kanälen ausgestrahlt, dienstags ist sie dann als Podcast abrufbar.

Der November wird eisig

Ab dem 11.11.2021 zeigt MagentaSport den Deutschland Cup mit der erfolgreichen DEB-Auswahl. Die Frauen-Olympia-Qualifikation ist ebenfalls ab 11.11.2021 bei MagentaSport zu sehen. „Das deutsche Eishockey hat sich unter den Top 5 der Welt etabliert. Sicher auch durch ein sehr gutes Niveau in der PENNY DEL, wie die starke letzte Saison unter schwierigsten Bedingungen gezeigt hat“, sagt Michael Schuld, TV-Chef der Telekom. „Jetzt freuen wir uns auf die Rückkehr der Fans in die Arenen und sind überzeugt, dass wir mit unserem umfangreichen Sportangebot allen Sportfans das beste Angebot zum besten Preis aus einer Hand und auf einer Plattform bieten können.“

Der 1. Spieltag in der PENNY DEL im Überblick

Donnerstag, 09. September 2021 „First Row“

Ab 19.15 Uhr: Eisbären Berlin – EHC Red Bull München

Freitag, 10 September 2021 Die Konferenz

Ab 19.00 Uhr live - auch als Einzelspiel abrufbar: Iserlohn Roosters – Nürnberg Ice Tigers, Krefeld Pinguine – Düsseldorfer EG, Straubing Tigers – Adler Mannheimer, Bietigheim Steelers – ERC Ingolstadt, Kölner Haie – Grizzlys Wolfsburg, Schwenninger Wild Wings – Fischtown Pinguins Bremerhaven

Der 2. Spieltag in der PENNY DEL im Überblick

Sonntag, 12.September 2021 (als Einzelspiel abrufbar)

Ab 13.45 Uhr: EHC Red Bull München – Kölner Haie, Nürnberg Ice Tigers – Bietigheim Steelers

Ab 16.15 Uhr: Düsseldorfer EG - Augsburger Panther, Grizzlys Wolfsburg – Krefeld Pinguine, Iserlohn Roosters – Eisbären Berlin

Ab 18.45 Uhr: Fischtown Pinguins Bremerhaven – Straubing Tigers, ERC Ingolstadt – Schwenninger Wild Wings

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