Amateursport live erleben mit SPORTTOTAL und Telekom

Die Digitalisierung startet auch im Amateursport durch: Fans können ab sofort die Spiele ihres Heimatvereins live im Netz verfolgen. Das Live-Streaming der Inhalte erfolgt in bester Qualität auf sporttotal.tv . Möglich machen das die 5G-Technologie der Deutschen Telekom und die voll-automatisierte Kamera von SPORTTOTAL: Sie verfolgt das Spielgeschehen automatisch, unterstützt durch künstliche Intelligenz (KI). Zur Realisierung kooperieren mit dem Kölner Technologie- und Medienunternehmen SPORTTOTAL AG und der Telekom zwei Top-Player für die Medialisierung des Sports. Der Livestream wird über das Telekom 5G-Netz direkt auf das Portal sporttotal.tv übertragen. In Full HD-Qualität bleiben die Fans immer am Ball.

„Der Amateursport ist im 5G-Zeitalter angekommen. Fans und Vereine können sich auf ein professionelles Live-Videostreaming freuen“, sagt Hagen Rickmann, Geschäftsführer Geschäftskunden Deutsche Telekom. “SPORTTOTAL, der Spezialist für Sportübertragungen, zusammen mit unserem 5G-Netz: das ist einfach eine unschlagbare Kombination. Diese Kooperation lässt den Sport und seine Fans noch enger zusammenrücken.“

Anpfiff für mitreißende Heimspiele

Videostreaming ist ein idealer Anwendungsfall für die 5G-Technologie. So machen Vereine und Ligen ihre Sport-Events für ihre Fans digital erlebbar. Die voll-automatisierte Kamera liefert ein begeisterndes Spielerlebnis: Das 4G/5G-Netz der Telekom ermöglicht die Highspeed-Datenübertragung von Heimspielen von der Kamera zur sporttotal.tv Plattform. Die nur 16 Zentimeter hohe Kamera überträgt in Full HD und wird alternativ am Stadiondach oder in der Sporthalle auf Höhe der Mittellinie platziert. Der Algorithmus der Kamera von SPORTTOTAL übernimmt dann die Regie: Er erkennt eigenständig die Spielsituationen und nimmt die Ballverfolgung im Live-Spiel auf. Möglich machen das sogenannte Convolutional Neural Networks (CNN). Der Begriff steht für ein künstliches neuronales Netz, aus dem Bereich des maschinellen Lernens, das von biologischen Prozessen inspiriert wird. CNN unterstützt die maschinelle Verarbeitung von Bild- oder Audiodateien. Alles läuft unabhängig von der Cloud und geschieht live auf dem Gerät.

Im Paket enthalten ist auch der professionelle Support für die Kamera. Als Video-on-demand haben Fans und Trainer zusätzlich jederzeit Zugriff auf die Spiele ihres Heimatvereins: ideal für Analysen des Spielverlaufs oder einzelner Spieler.

„Das Engagement der Telekom als zentraler Player im Sport-Streaming für alle Vereine in Deutschland ist eine tolle Nachricht für jede Sportlerin und jeden Sportler! Mit dem größten 5G-Netz in Deutschland wird es künftig jedem Sportverein möglich, dass seine Spiele live auf sporttotal.tv übertragen werden“, sagt Peter Lauterbach, Vorstandsvorsitzender der SPORTTOTAL AG.

Plattform als digitales Zuhause

sporttotal.tv bietet den Vereinen eine individuell gestaltete Online-Präsenz. Fans erfahren hier alle Neuigkeiten rund um ihren Verein. Für regionale und lokale Unterstützer ist es die ideale Plattform zur Unterstützung des Vereins durch digitales Sponsoring. Hierdurch wird den Vereinen eine zusätzliche Erlösquelle ermöglicht. Denn sporttotal.tv beteiligt die Vereine direkt an den Erlösen aus vereinsbezogener Werbung.

Pakete ab sofort buchbar

Vereine können aus zwei Paketen wählen: Für 69,95€ pro Monat sind im Paket Basic folgende Leistungen enthalten:

Anbindung an die sporttotal.tv Streaming-Plattform

KI-gestützte Ballverfolgung

Zugriff auf Video-on-demand & Highlights

Umsatzbeteiligung an vereinsbezogenen Werbeeinbuchungen

Support für Video-Streaming und Werbeeinbuchungen

Das Paket Basic Pro für 119,95€ pro Monat enthält zusätzlich die Aufzeichnung von Trainingseinheiten zur Video-Analyse.

Das Angebot ist ab sofort buchbar unter geschaeftskunden.telekom.de

Hohes Marktpotenzial: 25.000 Fußballvereine und 90.000 Sportvereine

Neben rund 25.000 Fußballvereinen adressiert dieses Angebot rund 90.000 Sportvereine über alle Sportarten hinweg. SPORTTOTAL kooperiert bereits mit vier von fünf Fußball-Regionalligen sowie mit vielen weiteren Verbänden und Vereinen. Acht Sportarten zeigt SPORTTOTAL live oder on demand auf seiner Multi-Streaming-Plattform sporttotal.tv. Mehr als 750 Vereine aus Deutschland sind bereits auf der sporttotal.tv-Plattform vertreten.

DIGITAL X, Europas größte Initiative für Digitalisierung vernetzt Unternehmen. Im Fokus steht voneinander lernen und resilienter werden. Dabei helfen die neue Wissensplattform der DIGITAL X mit Beiträgen zu relevanten Geschäftsthemen und das hochkarätig besetzte Highlight-Event am 7. und 8. September in Köln.

Über die Deutsche Telekom : Deutsche Telekom Konzernprofil

Über die SPORTTOTAL AG:

Die SPORTTOTAL AG (ISIN: DE000A1EMG56) mit Sitz in Köln ist ein Technologie- und Medienunternehmen, das im schnell skalierbaren Digitalgeschäft mit Video-Plattformen und Communities (DIGITAL), im margenstarken nationalen und internationalen Projektgeschäft (VENUES) sowie im Geschäft mit Live-Events (LIVE) wächst. Das 1979 gegründete Unternehmen betreibt mit sporttotal.tv ein hochfrequentiertes, wachstumsstarkes Portal für Online-Sportvideos und Live-Streaming. Dabei stattet das Unternehmen Sportvereine mit einer speziellen Kameratechnik aus, die es erlaubt, Sportereignisse in hoher Qualität und vollautomatisch live auf sporttotal.tv zu übertragen. Zum weiteren Leistungsportfolio der SPORTTOTAL AG zählen die technische Ausrüstung von Rennstrecken und Sportstätten sowie die Produktion und Vermarktung von Sportevents wie dem ADAC TOTAL 24-Stunden-Rennen am Nürburgring. Darüber hinaus produziert die SPORTTOTAL AG Content für namhafte Unternehmen wie Porsche, Audi, Mercedes/AMG, Red Bull oder VW, betreibt den linearen Fernsehsender #DABEI und veranstaltet hochwertige Live-Erlebnisse wie die Porsche Experience.



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