Der spannende Weg zur Vollendung von Beethovens 10. Sinfonie. Der Vorverkauf beginnt heute

In einem Monat wird das Unvorstellbare erlebbar: Die mit Hilfe Künstlicher Intelligenz (KI) vollendete 10. Sinfonie Ludwig van Beethovens feiert am 9. Oktober Premiere im Telekom-Forum Bonn.

Kurz vor seinem Tod begann Ludwig van Beethoven, seine 10 Sinfonie zu komponieren, doch sie blieb unvollendet. Die Telekom stellte im vergangenen Jahr unter der Leitung von Dr. Matthias Röder ein internationales Experten-Team zusammen, das eine künstliche Intelligenz entwickelte, welche Beethovens Werk vollenden soll. Das Ergebnis wird am 09. Oktober im Telekom Forum in Bonn vom Beethoven Orchester Bonn unter der Leitung von Generalmusikdirektor Dirk Kaftan uraufgeführt.

Bevor das Beethoven Orchester Bonn die 10. Sinfonie präsentiert, geben Matthias Röder sowie Experten des Teams einen Einblick in die Entstehung der durch das Zusammenwirken von menschlicher und künstlicher Intelligenz geschaffenen Sinfonie. Im Anschluss an die Uraufführung wird in der zweiten Konzerthälfte Beethovens 8. Sinfonie erklingen. Tickets sind ab 08. September, 10 Uhr, an allen bekannten Bonnticket-Vorverkaufsstellen, telefonisch unter 0228 / 50 20 10 und im Internet www.bonnticket.de ab 15 € verfügbar.

Von Überraschungen, Meilensteinen und knallenden Sektkorken

Für alle Beteiligten war es ein langer, spannender und oftmals unvorhersehbarer Weg zur Sinfonie: Im Frühjahr 2019 stellte die Telekom ein Team internationaler Musik- und KI-Experten auf, um die unvollendete 10. Sinfonie anlässlich des 250. Geburtstags Ludwig van Beethovens mit Hilfe von KI zu Ende zu komponieren. Schon im Oktober bekam das Team einen Dämpfer, denn die ersten Ergebnisse klangen zu modern. Kurz darauf tauchten bisher unentdeckte Angaben Beethovens zur 10. Sinfonie auf und das Projekt erreichte im Dezember 2019 einen ersten Meilenstein: Die Ergebnisse klangen nun tatsächlich nach dem großen Meister. Im März 2020 wurde klar, dass die geplante Uraufführung im Beethoven-Jahr Corona-bedingt verschoben werden muss. So nutzten die Experten die gewonnene Zeit für eine grundlegende Erweiterung der KI. Im Juni wurden 1.200 neue Analysen aus Trainingsdaten angefertigt und die KI komplett neu trainiert. Die Komposition stand, im Oktober instrumentierten Experten die Musik für das Orchester. Im Sommer 2021 spielte das Beethoven Orchester Bonn unter Leitung von Dirk Kaftan die Sinfonie schließlich für die Veröffentlichung ein. Am 9. Oktober 2021 hat das lange Warten nun endlich ein Ende und die Sektkorken können knallen: Die vollendete 10. Sinfonie feiert Weltpremiere in Bonn. Eine weitere Aufführung findet am 27. Oktober in der Elbphilharmonie – dem bedeutendsten Klassikforum der Welt – statt.

Die vollendete 10. Sinfonie in Zahlen und Fakten

Unter der Leitung von Dr. Matthias Röder entwickelten insgesamt 10 Experten aus den Bereichen KI und Musikwissenschaft die „Beethoven-KI“. Um ein Mammutprojekt wie dieses zu stemmen, wurden über 10.000 Emails ausgetauscht, mehr als 250 Stunden telefoniert und unendlich viel Kaffee konsumiert. Die KI wurde mit circa 10.000 Musikstücken trainiert, mit ungefähr 2 Millionen Noten komponiert und von 57 Musikern an 18 verschiedenen Instrumenten eingespielt.

Die Uraufführung live erleben

Die Uraufführung wird über den Sender #dabeiTV auf MagentaTV sowie kostenlos bei MagentaMusik 360 live ausgestrahlt.

BMG veröffentlicht das Album „Beethoven X – The AI Project” weltweit am 8. Oktober als CD und Stream/Download (ebenfalls in Dolby Atmos) auf allen digitalen Plattformen.

Einen ersten Eindruck der finalen Komposition bietet eine kurze Hörprobe, die hier abgerufen werden kann.

Ticketpreise

Offizieller Vorverkauf: 08.09.2021, 10 Uhr

Ticket: € 25 | 15

Karten sind telefonisch unter +49 (0) 228 50 20 10 (Öffnungszeiten der Hotline:

Mo-Fr: 08:00 bis 20:00 Uhr | Sa: 09:00 bis 18:00 Uhr | So und feiertags: 10:00 bis 16:00 Uhr), online ( www.bonnticket.de ) sowie an allen bekannten Bonnticket-Vorverkaufsstellen erhältlich.

Ticketlink: https://www.bonnticket.de/beethovens+unvollendete-ticket-3501/?evid=2485169&pageId=3501

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