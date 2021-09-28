Deutsche Telekom bietet neue Funktion für Microsoft Teams Telefonie an: Operator Connect vereinfacht das Verwalten von Rufnummern



Microsoft bietet seit Montag weltweit eine neue Funktion für Ihre virtuelle Kommunikationszentrale Microsoft Teams an: „Operator Connect“. Dieses Feature ist schon seit Mai 2021 in der Testphase. Kunden der Deutschen Telekom nutzen es bereits.

Microsoft positioniert Teams als die zentrale Anwendung für erfolgreiche Teamarbeit. Hierfür bündelt Teams Chat, Videokonferenz und -zusammenarbeit sowie Telefoniefunktionen. Nutzer von Teams telefonieren auf Wunsch mit ihrer bestehenden Festnetznummer direkt aus der Anwendung heraus – egal ob über Laptop, Smartphone oder Tablet, zu jeder Zeit und an jedem Ort.

Mit Operator Connect lassen sich die Telefonie-Leistungen direkt im Microsoft Teams Admin Center verwalten. Kunden der Telekom importieren die Rufnummern des geeigneten Geschäftskunden-Vertrages direkt in Teams und ordnen sie im Teams Admin Center schnell und bequem ihren Nutzern zu.

Viele Kunden der Telekom haben sich diese Funktion schon einrichten lassen – zumeist zu Testzwecken oder als Pilot mit ausgewählten Nutzern. Heute beginnt nun der Rollout – in Deutschland zunächst exklusiv für Kunden der Telekom.

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