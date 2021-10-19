Rundum sorglos surfen: beste Heimnetzqualität im Duo

Traumduo für besten WLAN-Empfang: Die Telekom bringt das neue Heimnetz Paket Smart Plus am 26. Oktober auf den Markt. Das Produktbündel enthält den Speedport Smart 4 Router sowie den Mesh-Repeater Speed Home WLAN. Beide Geräte in Kombination sichern einen optimalen WLAN-Empfang im eigenen Zuhause. Zur besonders einfachen Installation erhalten Nutzer*innen eine telefonische Beratung bei der Einrichtung der Geräte. Auch die MeinMagenta App hilft schrittweise beim Anschließen und der Installation. Im monatlichen Preis ist zudem die Nutzung von Magenta SmartHome Pro enthalten.

Das erste halbe Jahr mit 50 Prozent Rabatt

Im Aktionszeitraum vom 26. Oktober bis zum 31. Januar 2022 ist das Heimnetz Paket Smart Plus in den ersten sechs Monaten zum Sonderpreis von 4,98 Euro statt 9,95 Euro monatlich verfügbar. Die Mindestvertragslaufzeit beträgt zwölf Monate. Wie auch bei den WLAN Paketen ist beim Heimnetz Paket Smart Plus die 90-Tage-Geld-zurück-Garantie inklusive.

Wi-Fi 6 und Mesh-Technologie sorgen für WLAN bis in jede Ecke

Das Heimnetz Paket Smart Plus kombiniert den Router Speedport Smart 4 und den Mesh-Repeater Speed Home WLAN mit neuester WLAN- und Mesh-Technologie in einem Angebot. Der Speedport Smart 4 ist der erste Router der Telekom mit einem Display. Er vereint einfache Bedienbarkeit mit nachhaltigem Design und höchster Leistung. Das zweizeilige OLED-Display informiert über den Status und unterstützt Nutzer*innen bei der Installation sowie im laufenden Betrieb. Der Router überzeugt außerdem mit Wi-Fi 6, dem WLAN-Standard der Zukunft. Bis zu neun Antennen sorgen für höhere Reichweite und eine Geschwindigkeit von bis zu 6.000 Mbit/s. Der Speedport Smart 4 bietet nicht nur signifikant schnelleres Surfvergnügen als bisher, sondern er kann auch viel mehr Geräte ohne Qualitätsverlust miteinander verbinden. Das funktioniert selbst in Umgebungen mit einer hohen WLAN-Dichte wie zum Beispiel in Mehrfamilienhäusern. Der Router eignet sich auch perfekt, um gleichzeitig Datenströme mit höchster Kapazität und Geschwindigkeit zu empfangen. Die integrierte Mesh-Technologie ermöglicht ein schnelles und stabiles Übertragen der Daten.

Der Mesh-Repeater Speed Home WLAN rundet das Heimnetz Paket Smart Plus ab. In Kombination liefern die beiden Geräte Internetempfang bis in jede Ecke des Zuhauses. Zwei 2,4-GHz- und vier 5-GHz-Antennen sorgen für eine flächendeckende und stabile Wi-Fi 6 Abdeckung.

Rundum nachhaltiges Konzept

Die beiden Geräte aus dem Heimnetz Paket Smart Plus überzeugen außerdem beim Thema Umweltbilanz. Die Verpackung besteht beispielsweise aus Recycling-Karton und FSC-Mix-zertifiziertem Papier. Für die Bedruckung kommt umweltfreundliche, pflanzenbasierte Farbe zum Einsatz. Das Gehäuse des Routers und des Mesh Repeaters bestehen zu 90 Prozent aus voll recyceltem Kunststoff. Zudem besonders nachhaltig: Nach der Rückgabe bereitet die Telekom die Geräte auf und setzt sie erneut ein.

Von Smart bis L: die Pakete der Telekom

Die Telekom bietet neben dem Heimnetz Paket Smart Plus viele weitere Angebote für eine optimale Vernetzung zuhause. Das Heimnetz Paket Smart umfasst zum Beispiel den Speedport Smart 4 Router und den Zugang zu Magenta SmartHome Pro für monatlich 5,95 Euro.

Nutzer*innen bleiben dabei ganz flexibel. Das WLAN Mesh-Repeater Netzwerk kann je nach Bedarf einfach mit unseren Paketen erweitert werden:

Das WLAN Paket S enthält den Mesh-Repeater Speed Home WLAN inklusive telefonischer Beratung, schrittweiser Anleitung in der MeinMagenta App und einer 90-Tage-Geld-zurück-Garantie. Es ist für 3,95 Euro monatlich erhältlich. Die WLAN Pakete M und L runden das Angebot durch einen Vor-Ort-Service ab. Sie sind mit einem Gerät (Paket M) für 5,95 Euro im Monat beziehungsweise zwei Geräten (Paket L) für 9,95 Euro im Monat verfügbar.

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