Wie steigert erweiterte Realität das Kundenerlebnis? Die zweite "T-Challenge" sucht Ideen zu XR im Shop und bei den Kund*innen zu Hause



Mit der „T-Challenge“ rufen die T-Labs, die Forschungs- und Entwicklungseinheit der Deutschen Telekom, und die T-Mobile U.S. kreative Köpfe weltweit auf, ihre Ideen zum Einsatz von XR im Shop oder bei den Kund*innen zu Hause einzureichen.

„Wir suchen disruptive Ideen für die Anwendung innovativer Technologien. Wir wollen XR, also die erweiterte Realität, mit unseren führenden 5G-Netzen kombinieren. Und so praktische Anwendungen und damit neuartige Kundenerlebnisse schaffen, die Menschen begeistern. Darum rufen wir kreative Köpfe auf, sich mit ihren Ideen bei unserer T-Challenge zu bewerben und die Zukunft mitzugestalten. Die besten Lösungen gewinnen tolle Preise und werden in unseren Geschäften erprobt und eingesetzt. Ich freue mich auf spannende Ideen- und noch mehr auf begeisternde XR Erlebnisse“, erklärt Claudia Nemat, Vorstand für Technologie und Innovation der Telekom.

Die „T-Challenge“ ist in zwei Formate unterteilt

“Solution Development” : Hier sollen die Bewerber*innen innovative Lösungen in Form eines minimal funktionsfähigen Produktes („minimum viable product“) entwickeln. „Concept and Design Creation“ : Hier sind in die Zukunft gewandte visuelle und funktionale Prototypen gefragt, die mit Hilfe von XR das Kundenerlebnis verbessern.

Ausstellung in ausgewählten Shops und attraktives Preisgeld

„Unser Ultra Capacity 5G-Netz ist die perfekte Plattform für Mixed-Reality-Erlebnisse, die uns besser mit Produkten und Informationen verbinden können", sagt Neville Ray, Präsident Technologie bei T-Mobile U.S. "Der Einzelhandel ist ein Bereich, der reif für Veränderungen ist, und wir sehen eine enorme Chance, die Verbraucher auf neue Weise anzusprechen. Das bequeme Einkaufen in virtuellen Geschäften von zu Hause aus und das dreidimensionale Erkunden von Produkten sind nur der Anfang der Entwicklung in der Branche. Ich kann es kaum erwarten, zu sehen, was als nächstes kommt."

Neben dem attraktiven Preisgeld für die Erstplatzierten von 150.000 Euro (Solution Development) bzw. 75.000 Euro (Concept and Design Creation) winkt den Teilnehmer*innen ein weiterer attraktiver Bonus: Ausgewählte Gewinner-Lösungen werden in ausgewählten Shops der Telekom in Deutschland, Europa und den USA ausgestellt.

Interessierte können eine kurze Bewerbung bis zum 31. Januar 2022 unter www.telekom-challenge.com einreichen. Unter den Einreichungen werden je Aufgabenstellung zehn Finalist*innen ausgewählt.

Die insgesamt 20 Finalist*innen haben dann von März bis Ende Mai Zeit, ihre Ideen weiter auszuarbeiten. Die Preisverleihung findet am 15. Juni 2022 statt. Die Finalist*innen werden nach Bonn eingeladen und haben die Gelegenheit, ihre Lösungen dem Top-Management zu präsentieren. Die Reisekosten werden übernommen.

Wachstumsfeld Augmented Reality

Augmented Reality hat bereits heute einen großen Einfluss auf Marken und die Art und Weise, wie Kaufentscheidungen getroffen werden. Denn die Verbraucher*innen suchen ein immer personalisierteres und engagierteres Erlebnis. Laut dem aktuellen Consumer Augmented Reality-Bericht von Deloitte Digital und Snap Inc. werden Unternehmen mit AR-Erlebnissen von den Verbrauchern mit 41 Prozent höherer Wahrscheinlichkeit in Betracht gezogen. Fast drei von vier Verbrauchern sagen, dass sie bereit sind, mehr für ein Produkt zu bezahlen, das die Transparenz bietet, die AR bieten kann. Und 56 Prozent der Verbraucher stimmen zu, dass AR ihnen mehr Vertrauen in die Produktqualität gibt. Mehr als die Hälfte gibt an, dass sie die AR-Technologie nutzen möchten, um Produkte zu bewerten, was ein risikofreies „Probieren vor dem Kauf"-Erlebnis ermöglicht.

Unter www.telekom-challenge.com finden Interessierte auch alle Informationen rund um die T-Challenge. Die Teilnahme an der Challenge ist kostenfrei.

Über die Deutsche Telekom : Deutsche Telekom Konzernprofil