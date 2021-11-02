Mehr 5G für drinnen mit dem 5G Booster der Telekom

Der großflächige 5G-Ausbau der Telekom hat die neue Mobilfunk-Generation massenmarkttauglich gemacht. Die aktuellen Tarife der Telekom beinhalten bereits die Nutzung der neuesten Mobilfunk-Technologie. Dennoch kann es mitunter bei der Nutzung des Angebots in Gebäuden zu Beeinträchtigungen kommen. Grund dafür sind in der Regel bauliche Gegebenheiten vor Ort, wie zum Beispiel gute Isolierung von Gebäuden.

Um in diesen Fällen den Empfang innen zu verbessern, führt die Telekom den Indoor Booster 5G ein. Der Verkauf startet in Bayern. Das neue Angebot ist das Resultat aus der Kooperation der Telekom mit SK Telecom und wird in Südkorea in ähnlicher Form bereits erfolgreich eingesetzt. Mit dem Indoor Booster 5G bietet die Telekom als erster Anbieter in Europa diese einfache, kompakte und kostengünstige Lösung für 5G-Netzabdeckung in Innenräumen an. Der Indoor Booster 5G empfängt das Signal der Mobilfunkzelle über eine Außenantenne und transportiert es in die Räume und führt somit zu einer deutlichen Verbesserung der Mobilfunk-Versorgung. Damit werden auch hochbitartige Anwendung wie zum Beispiel Streaming, Gaming, Education, Home Office und Video-Konferenzen über Mobilfunk noch besser unterstützt.

Das Angebot ist vergleichbar mit einer Heimvernetzung per WLAN-Router, nur dass es sich hier um eine Optimierung des Mobilfunk-Empfangs in Innenräumen handelt. Dies geschieht durch die Nutzung der außen vorhandenen 4G- und 5G- Frequenzen der Telekom.

Voraussetzung für die Nutzung der notwendigen Netzelemente ist eine Installation und Inbetriebnahme durch die Telekom, da es sich um eine Festinstallation handelt. Wenn zum Beispiel die Außenantenne an der Hauswand befestigt wird, ist die Erlaubnis des Gebäudeeigentümers notwendig. Die Netzelemente verbleiben im Eigentum der Telekom und können deshalb nur gemietet werden.

Eine weitere Voraussetzung ist ein entsprechender Mobilfunkvertrag mit der Telekom. Für 19,95 Euro monatlich und einem einmaligen Entgelt von 139,90 Euro für die Montage (Installationspauschale von 89,95 Euro und Anfahrt 49,95 Euro) sowie 6,95 Euro Versandkosten für Lieferung des Gerätepakets kann das Angebot ab sofort in Bayern genutzt werden. Interessenten aus anderen Bundesländern können sich vorab auf der Internetseite der Telekom registrieren: www.telekom.de/netz/5g/indoor-booster-5g

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