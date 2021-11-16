Telekom verlängert Partnerschaft mit Baskets Bonn bis 2025

Die Deutsche Telekom hat die Partnerschaft mit den Telekom Baskets Bonn vorzeitig um drei weitere Jahre bis zum 30. Juni 2025 verlängert. Der neue Sponsoringvertrag beinhaltet auch die Freigabe der Namensrechte am Bonner Bundesligisten ab dem 1. Juli 2022. Die jährliche Sponsoringsumme wird über den Vertragszeitraum kontinuierlich reduziert, bleibt aber auf hohem Niveau und ist auch in der Saison 24/25 siebenstellig. Die Ersparnis fließt direkt in das größte Infrastrukturprogramm in der Geschichte der Deutschen Telekom, die flächendeckende Versorgung aller Haushalte und Unternehmensstandorte in Deutschland mit einem direkten Glasfaseranschluss.

Baskets-Sponsoring auf breitere Füße stellen

„Wir haben in den vergangenen fast dreißig Jahren deutlich mehr als 80 Millionen Euro in den Auf- und Ausbau des Basketballstandortes Bonn investiert. Jetzt glauben wir ist es an der Zeit, frische Impulse von außen zuzulassen und das Sponsoring der Baskets auf breitere Füße zu stellen. Deshalb machen wir den Platz als Haupt- und Namensponsor ab der nächsten Spielzeit frei. Die Baskets als einer der großen Traditionsvereine im deutschen Basketball sind sicherlich auch für andere Unternehmen ein hochattraktives Engagement“, sagt Michael Hagspihl, Leiter Globale Projekte und Marketing Partnerschaften bei der Deutschen Telekom.

Noch mehr Konzentration auf die Nachwuchsförderung

Die Telekom investiert im Interesse ihrer rund 15.000 Mitarbeitenden in Bonn wie kein zweites Unternehmen in die Attraktivität der Bundesstadt. Sport, Live-Events, Kultur, Bildung und Soziales sind dabei die Schwerpunkte des Engagements. Bei den Baskets wird sich Europas führender Telekommunikations-Konzern in den kommenden Jahren noch mehr auf das Thema Nachwuchs konzentrieren. Mit der Einführung der Grundschul-Challenge und Grundschul-Liga hat das Unternehmen in den vergangenen Jahren bereits sehr erfolgreich Impulse zur nachhaltigen Sicherung des Basketballs in Bonn gesetzt. Beide Wettbewerbe gehören inzwischen bei den meisten Bonner Grundschulen zum festen Sportrepertoire. Auch in der Pandemie wurden die Formate über digitale Kanäle am Leben erhalten. Inzwischen wird wieder vor Ort in den Schulturnhallen Basketball erlernt und gespielt.

Die Deutsche Telekom ist seit 1993 Partner der Baskets Bonn und feierte seitdem fünf Mal die Deutsche Vizemeisterschaft - zuletzt in der Saison 2008/2009. Seit 2008 ist die Telekom auch Namensgeber der Basketball-Arena „Telekom Dome". Mit Unterstützung der Telekom, der Stadt Bonn und vielen weiteren Bauhelfern entstand eine der modernsten Basketball-Arenen Deutschlands, die unter anderem auch für Shows oder Konzerte genutzt wird. Neben dem Spitzensport hat auch der Nachwuchs im angeschlossenen Ausbildungszentrum ein Zuhause. Ferner wird das Basketballzentrum auch für andere Sportveranstaltungen und Kongresse oder Tagungen genutzt.

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