Kein Papierkram mehr: Telekom bietet Adobe Sign für elektronische Signatur.  

Die Deutsche Telekom sagte dem Papierkram den Kampf an. Für rechtssichere digitale Prozesse bietet sie kleinen und mittleren Firmen jetzt die elektronische Signatur mit Adobe Sign an. Die Lösung ist ab sofort im Telekom Cloud-Portal verfügbar. Unabhängig von Ort und Gerät können Kunden mit Adobe Sign rechtsgültig signierte Dokumente verwalten, versenden und archivieren – und so langwierige papierbasierte Prozesse ablösen.

Die Telekom hat mit Adobe Sign Small Business die ideale Lösung für kleine und mittlere Unternehmen. Als Service aus der Cloud ist immer sichergestellt, dass Nutzer die aktuellste Version mit allen Leistungsmerkmalen zur Verfügung haben. Mit Hilfe standardisierter Konnektoren lässt sie sich einfach in bestehende IT-Systeme integrieren. Das gilt zum Beispiel für Microsoft 365 und Office 365.

Adobe Sign eignet sich für das Managen nahezu aller Prozesse in einem Unternehmen: Vertrieb, Recht, Einkauf, Personal, Marketing und Produktmanagement, Finanzen, Betrieb und Gebäudemanagement. „Einen Prozess, der sich mit Dokumenten auf Papier, E-Mails, Datenbank-Einträgen und so weiter über Wochen hinzieht, können wir mit Adobe Sign immens beschleunigen. Und das absolut rechtssicher!“, betonte Michael Müller-Berg, verantwortlich für das Partnermanagement bei der Telekom Deutschland.

Christoph Kull, Managing Director & Vice President Adobe Central Europe, fügte hinzu: „Mit Adobe Sign setzt die Deutsche Telekom einen Maßstab für hervorragenden Service. Digitale Signaturen gehören definitiv zu einem erfolgreichen Kundenerlebnis und die nahtlose Interaktion entlang der gesamten Customer Journey ist ein wichtiges Unterscheidungsmerkmal. Adobe Sign ist schnell, sicher, unglaublich einfach in der Anwendung, und Kunden lieben es.”

Die Vorteile von Adobe Sign im Überblick

Entspricht gesetzlichen Vorgaben (EU-Verordnung über elektronische Identifizierung und Vertrauensdienste, eIDAS)

Workflows lassen sich individuell abbilden

Sicherer Zugriff auf Dokumente

Schlüsselfertige Integration über bis zu 350 Konnektoren

Einfache Bedienung per App, unabhängig vom Endgerät

34 Sprachversionen.

Der Preis für die Lösung liegt bei 249€ pro Jahr und Anwender und beinhaltet 150 Transaktionen. Mehr Informationen hier .

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