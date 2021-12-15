Mit dem Ausbau des Glasfasernetzes der nächsten Jahrzehnte legt die OTE Gruppe den Grundstein für die digitale Zukunft Griechenlands

Für Griechenland bricht ein neues Zeitalter an: dank des entscheidenden Beitrags der OTE Gruppe wird das Land wirklich digital. Durch eine kräftige Steigerung der Investitionen, die bis 2027 3 Milliarden Euro übersteigen wird, baut die OTE Gruppe das Breitband-Festnetz aus, das die digitalen Erfordernisse des Landes für die nächsten Jahrzehnte abdecken und 3 Millionen Haushalte und Unternehmen mit Glasfaseranschlüssen (FTTH) versorgen wird. Darüber hinaus hat die Gruppe die strategische Entscheidung getroffen, für COSMOTE-Kunden, soweit technisch umsetzbar, ein kostenloses Upgrade der Breitband-Festnetzgeschwindigkeiten anzubieten und damit mehr Menschen den Zugang zu High-Speed-Internetdiensten zu ermöglichen.

Der Plan der OTE Gruppe für die digitale Zukunft des Landes wurde dem griechischen Ministerpräsidenten Kyriakos Mitsotakis sowie dem Staatsminister und Minister für Digital Governance, Kyriakos Pierrakakis, vom CEO der Deutschen Telekom AG, Tim Höttges, der Vorständin für das Segment Europa der Deutschen Telekom, Dominique Leroy, dem Vorsitzenden und CEO der OTE Gruppe, Michael Tsamaz, und der Leiterin der Rechtsabteilung der OTE Gruppe, Eirini Nikolaidi, auf einer Sitzung in der Villa Maximos in Athen vorgelegt.

Der Ministerpräsident wurde auch über die Entscheidung der OTE Gruppe informiert, durch eine Investition in Höhe von drei Millionen Euro in den Phaistos Fonds ihrer vollen Unterstützung für die Initiative Ausdruck zu verleihen. Dies wurde durch die Unterzeichnung der Absichtserklärung zwischen COSMOTE und „5G Ventures“ weiter untermauert.

FTTH: Investition in die Zukunft

Mit der kräftigen Steigerung ihrer gesamten Investitionen, welche bis 2027 3 Milliarden Euro übersteigen wird, setzt die OTE Gruppe eine bahnbrechende Entwicklung in Gang, indem sie für drei Millionen Haushalte und Unternehmen FTTH-Anschlüsse bereitstellt. Im Rahmen dieses wegweisenden Projekts bindet die OTE Gruppe fast zwei Drittel der griechischen Anschlüsse unmittelbar an das Glasfasernetz an. Damit erfüllt das Unternehmen gegenwärtige und zukünftige Anforderungen und erschließt neue Möglichkeiten des digitalen Wachstums. Die OTE Gruppe betreibt heute knapp 560.000 FTTH-Anschlüsse.

Die Investitionen der OTE Gruppe werden einen wesentlichen Beitrag zum Erfolg der griechischen „Bibel“ für digitale Transformation 2020–2025 und den griechischen Breitbandplan 2021–2027 leisten und das Abschneiden des Landes in Bezug auf den Index für die digitale Wirtschaft und Gesellschaft (Digital Economy and Society Index – DESI) der EU verbessern.

Meilenstein-Initiative: kostenloses Upgrade der Festnetzgeschwindigkeiten für COSMOTE-Kunden

Die OTE Gruppe hat die strategische Entscheidung getroffen, in Regionen, in denen FTTH nicht verfügbar ist, für COSMOTE-Kunden im Rahmen der technischen Möglichkeiten ein kostenloses Upgrade der Festnetzgeschwindigkeiten anzubieten. Ziel dieser Initiative ist es, die Mehrheit der Bevölkerung dazu zu bewegen, von hohen Breitband-Geschwindigkeiten Gebrauch zu machen und das Potenzial der heutigen Netze voll auszunutzen. Nach Zulassung der Aufsichtsbehörde (EETT) wird das kostenlose Geschwindigkeits-Upgrade voraussichtlich im ersten Quartal von 2022 beginnen und bis Jahresende nach und nach abgeschlossen werden. Das Upgrade wird auch potenziellen/neuen Festnetz-Breitbandkunden von COSMOTE zugute kommen, da COSMOTE nach erfolgter Zulassung der EETT neue Tarife einführen wird.

Die Initiativen der OTE-Gruppe werden das Kundenerlebnis verbessern und die langfristigen Perspektiven stärken.

Im Rahmen des Treffens sagte der griechische Ministerpräsident Kyriakos Mitsotakis: „Die Entscheidung des Vorstands der Deutschen Telekom ist ein Beleg für das Vertrauen in unser Land, ein Beleg für das Vertrauen in unser hervorragendes Team vor Ort und in die OTE-Gruppe. Und ich bin auch davon überzeugt, dass sie ein Beleg für das Vertrauen in unsere Strategien ist, welche die Digitalisierung deutlich schneller vorantreiben, so dass wir Vorreiter in Europa sind und nicht der Entwicklung hinterherhinken. Wir haben oft die Möglichkeiten erörtert, die Griechenland als ein Land bietet, das führend bei der digitalen Transformation sein kann.

Durch die Pandemie haben viele Menschen festgestellt, dass Griechenland ein attraktiver Arbeitsort ist. Um Griechenland noch attraktiver zu machen, brauchen wir eine gute Konnektivität mit der größtmöglichen Versorgung der Bevölkerung, zu bestmöglichen Preisen, um in dieser Branche wettbewerbsfähig zu sein. Ich denke, dass ihre Entscheidung uns auf dem Weg in diese Richtung wirklich helfen wird.“

Während der Zusammenkunft mit dem Ministerpräsidenten stellte Tim Höttges fest: „Die Investition der Deutschen Telekom in Griechenland ist von strategischer Bedeutung. Insbesondere während der letzten Jahre hat das Land signifikante Fortschritte in allen Bereichen erzielt und damit unter Beweis gestellt, dass es zu den Spitzenreitern Europas gehört. Mit unserem strategischen Plan, den FTTH-Ausbau zu beschleunigen, unterstützen wir die Vision der digitalen Transformation des Landes voll und ganz und bekräftigen unser Vertrauen in dessen Wachstumspotenzial.“

„Durch die Investition in FTTH investieren wir in die Zukunft Griechenlands und Europas. Hochmoderne Netze sind eine Voraussetzung für wirtschaftliches Wachstum, Investitionsanreize, die Schaffung neuer Arbeitsplätze und die radikale Veränderung des Lebensalltags. Fiber-to-the-Home ist für jedes Land unerlässlich, das digitales Wachstum und erhöhte Wettbewerbsfähigkeit auf internationaler Ebene anstrebt. Im Rahmen einer bahnbrechenden Initiative tätigen wir die größte Netzinfrastrukturinvestition der letzten Jahrzehnte in Griechenland und eröffnen dem Land damit das volle Potenzial des Digitalzeitalters“, so Dominique Leroy.

Der Vorsitzende und CEO der OTE Gruppe, Michael Tsamaz, meinte: „Die OTE Gruppe gestaltet die digitale Zukunft Griechenlands. Wir gehen auf die tatsächlichen Bedürfnisse des Staates, der Gesellschaft und des Marktes ein, indem wir heute das Netz bereitstellen, das für die nächsten Jahrzehnte das Wachstum fördert, und indem wir unseren Kunden das kostenlose Upgrade ihrer Festnetzgeschwindigkeiten anbieten.“ Tsamaz fügte hinzu: „Die rasante Entwicklung unseres FTTH-Netzes stellt eine große Herausforderung dar und ein komplexes Projekt, das für unser Land von enormer Bedeutung ist. Wir stellen uns dieser großen Verantwortung ohne Wenn und Aber. Wenn es ein Unternehmen gibt, das dieses Projekt zum Abschluss bringen kann, dann ist es die OTE Gruppe mit ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern.“

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