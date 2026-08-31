Unter der einheitlichen Marke Telekom bietet die OTE Group ein breites Leistungsspektrum an: Festnetz- und Mobilfunkdienste, Breitbandangebote, Pay-TV sowie integrierte ICT-Lösungen. Darüber hinaus ist die Gruppe auch in den Bereichen Immobilien, E-Payments, Online-Essenslieferdienste und digitale Versicherungen aktiv.

Telekommunikationsinfrastruktur

Die OTE Group investiert stark in Netze der nächsten Generation, um eine Infrastruktur zu schaffen, die die griechische Wirtschaft stärkt und Wachstumspotenziale eröffnet. Das jährliche Investitionsvolumen liegt bei über 600 Millionen Euro, vor allem für den Ausbau von FTTH- und 5G-Netzen.

Das FTTH-Netz (Fiber to the Home) von OTE erreicht bereits mehr als 2,1 Millionen Haushalte. Der Ausbau soll weiter beschleunigt werden, sodass bis Ende 2026 rund 2,4 Millionen Haushalte erreicht werden und bis 2030 nahezu 3,5 Millionen Haushalte und Unternehmen, was über 70 Prozent der Leitungen in Griechenland abdecken würde.

Im Festnetz-Breitbandmarkt, insbesondere in Regionen ohne Glasfaserinfrastruktur, war die Gruppe Anfang 2025 der erste Anbieter, der Fixed Wireless Access (FWA) unter dem Namen COSMOTE 5G WiFi einführte. Dieser Dienst nutzt die technologischen Möglichkeiten von Network Slicing, ermöglicht durch das 5G Stand-Alone (SA) Netz.

Parallel investiert Telekom weiterhin in den Ausbau seines Mobilfunknetzes. Der Rollout des größten 5G-Netzes Griechenlands schreitet schnell voran: Die Bevölkerungsabdeckung liegt inzwischen bei über 99 Prozent, während das 5G Stand-Alone Netz derzeit rund 78 Prozent der Bevölkerung erreicht.

Die OTE Group ist zudem ein wichtiger Systemintegrator für Unternehmen und den öffentlichen Sektor in Griechenland und der EU. Das Unternehmen bietet moderne Technologielösungen in den Bereichen digitale Transformation, Cloud, Cybersecurity, Internet of Things, Gesundheit, Tourismus und Energie.

Nachhaltiges Wachstum

Auch 2025 konnte die OTE Group ihre positive Nachhaltigkeitsentwicklung fortsetzen. Besonders im Umweltbereich erreichte das Unternehmen Treibhausgasneutralität in den eigenen Betriebsabläufen (Scope 1 und 2) durch:

umfangreiche Reduktionsmaßnahmen, darunter eine 100-prozentige Versorgung des Stromverbrauchs mit erneuerbaren Energien

Carbon-Removal-Projekte für Emissionen, die nicht vollständig reduziert werden konnten.

Im sozialen Bereich profitierten 1,1 Millionen Menschen von Initiativen zur gleichberechtigten Teilhabe an der digitalen Gesellschaft.