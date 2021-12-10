Nachhaltig und zuverlässig: Neue Serviceangebote für das Smartphone

Generalüberholte Smartphones, digitaler Geräteankauf und einfache Regulierung von Schäden. Mit neuen Services bietet die Telekom ein Rundum-Sorglos-Paket für Smartphones an. Es umfasst die Produkte Trade MyMobile, ReUse MyMobile und Insure MyMobile. Gleichzeitig leistet die Telekom mit diesen Services einen wichtigen Beitrag für mehr Umweltschutz und Nachhaltigkeit.

Smartphones ein zweites Leben schenken

Trade MyMobile gibt gebrauchten Smartphones eine zweite Chance. Ganz egal, ob sie von der Telekom oder einem anderen Anbieter sind. Mit Trade MyMobile wechseln Smartphones einfach und schnell den Besitzer. Kund*innen der Telekom oder anderer Anbieter bewerten bei Trade MyMobile ihr Smartphone und bieten es der Telekom zum Kauf an. Der angebotene Ankaufspreis ist verlässlich. Er verändert sich nicht, wenn das Gerät im beschriebenen Zustand ist. Die Telekom garantiert zudem eine zertifizierte Löschung der alten Daten. Die Geräte werden anschließend gründlich gesäubert und aufbereitet. Danach werden die erneuerten Geräte wieder zu günstigen Konditionen verkauft. Mit Hilfe von Trade MyMobile verlängert sich ihr Lebenszyklus deutlich und trägt maßgeblich zur Schonung von Ressourcen bei.

Ressourcen erhalten und Geld sparen beim Handykauf

Mit ReUse MyMobile kaufen Interessierte aufbereitete Smartphones zu einem attraktiven Preis. Sie erhalten die Geräte generalüberholt und in zertifizierter Qualität. Angeboten werden zwei Qualitätsklassen bei den überarbeiteten Smartphones: Premium und Basic. Beide Qualitätsklassen bieten 24 Monate Gewährleistung. Jedes Gerät wird vor Verkauf sorgfältig erneuert und durchläuft Tests mit denselben funktionellen Standards wie bei Neugeräten. Bei der Erneuerung verzichtet die Telekom möglichst auf den Austausch von Teilen. Stattdessen werden innovative Verfahren eingesetzt, um den Verbrauch von Ressourcen zu minimieren. Kratzer auf dem Display werden beispielsweise durch eine Tiefenpolitur entfernt. So kann das wertvolle Bauteil ohne Einschränkungen weiterverwendet werden. Sorgfältig und sicher verpackt gelangt das Gerät anschließend wieder in den Produktkreislauf.

Neuer Versicherungsschutz für alle Fälle

Die Telekom führt mit Insure MyMobile eine neue Handyversicherung ein. Sie bietet für neue und wiederaufbereitete Smartphones einen umfassenden Versicherungsschutz in den Varianten M und L. Auch für Fälle, in denen das Smartphone auf den Boden fällt und das Display reißt oder wenn das Gerät nass wird. Die Variante L bietet zusätzlichen Versicherungsschutz bei Raub und Diebstahl. Beide Varianten beinhalten den AppleCare+ Service. Das ermöglicht Apple-Kund*innen den Zugang zu erweiterten Services und einem größeren Leistungsumfang. Abhängig vom Preis des Mobilgerätes sowie der gewählten Variante beträgt die Versicherungsprämie zwischen sechs und 15 Euro im Monat.

Kennzeichnung mit dem #GreenMagenta Label

Mit ReUse MyMobile und Trade MyMobile sparen Interessierte bis zu 200 Euro im Vergleich zum Kauf eines Neugeräts. Zusätzlich leisten sie auch einen wertvollen Beitrag zum Schutz der Umwelt. Ganz im Zeichen der Nachhaltigkeit wurden die Produkte deshalb mit #GreenMagenta gekennzeichnet. Dieses Label hat die Telekom im Jahr 2021 eingeführt. Es kennzeichnet neben nachhaltigen Produkten auch Services, Maßnahmen und Initiativen. Voraussetzung ist, dass diese einen positiven Beitrag zum Klimaschutz und zu einem verantwortungsvollen Umgang mit Ressourcen leisten.

Die neuen Serviceangebote sind ab dem 15. Dezember in ausgewählten Telekom Shops erhältlich. Das Angebot wird im kommenden Jahr weiter ausgebaut.

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