Telekom und Broilers rocken Weihnachten

Von wegen Stille Nacht: Die Telekom präsentiert am 20. Dezember die Punkrock-Meister Broilers exklusiv im kostenlosen Livestream. Gerade erst hat die deutsche Erfolgsband mit „Santa Claus“ das Album der Saison veröffentlicht. Damit ist sie auf Platz 4 der deutschen Charts eingestiegen. Jetzt feiert sie anlässlich der „Santa’s Social Club“-Tour mit allen Fans die Live-Umsetzung der Songs. Und die wird laut: Präsentiert werden knallige Rock’n‘Roll-Interpretationen der größten Weihnachtsklassiker. Das Spektakel wird ab 20 Uhr im kostenlosen Livestream auf magenta-musik-360.de oder bei MagentaTV (Kanal 131 bei Standardbelegung) gezeigt. In der Megathek von MagentaTV und bei MagentaMusik 360 steht das Konzert im Anschluss auch auf Abruf zur Verfügung.

„Nur wenige Tage vor Heiligabend möchten wir allen Musikfans gemeinsam mit den Broilers ein echtes Highlight schenken“, sagt Telekom-TV-Chef Michael Schuld. „Uns ist wichtig weiterhin Solidarität mit der Gesellschaft zu zeigen und die Menschen mit unserer besten Netzqualität, tollen Angeboten und Services zu unterstützen.“

Auch die Broilers freuen sich auf die Zusammenarbeit: „Wir sind happy, dass wir die Möglichkeit haben, den Fans so kurz vorm Fest in einer für viele nicht ganz einfachen Zeit noch ein kleines Geschenk zu machen. Schnappt Euch Eure Lieblingsmenschen, etwas Gutes zu trinken und wickelt Euch in Lametta ein: Wir eröffnen Euren kleinen privaten Santa‘s Social Club!“

Punkiges Weihnachtsalbum

Mit Millionen verkauften Konzertkarten und drei Nummer-Eins-Alben in Folge gehören die Broilers zu den erfolgreichsten und beliebtesten Bands im deutschsprachigen Raum. Nach dem Erfolg des letzten Longplayers „Puro Amor“ sehnte sich die Düsseldorfer Band dieses Jahr jedoch nach einer ganz besonderen Herausforderung. Nach dem Vorbild großer Stars wie Elvis Presley, Johnny Cash oder Mariah Carey lautete die Mission: Ein punkiges Weihnachtsalbum muss her!

So entstand mit „Santa Claus“ das erste Album der Broilers für die Advents-Saison. 13 Klassiker-Songs hat sich die Band dafür zu Herzen genommen. Darunter „Driving Home For Christmas“ in der Version von Chris Rae oder „Merry Christmas (I don’t want to fight tonight“) von den Ramones. Mit „Grauer Schnee“ liefern sie obendrauf noch einen eigens geschriebenen Weihnachtsongs. Im kostenlosen Livestream präsentiert die Band die Hits nun als vorzeitiges Geschenk für alle daheim. Wie gewohnt mit viel Witz und garantiert dem einen oder anderen „Oi!“ dazwischen.

Weiterführende Links:

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Über die Broiler

Über die Deutsche Telekom: Deutsche Telekom Konzernprofil



