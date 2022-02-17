RingCentral und Telekom erweitern ihre Partnerschaft: Gemeinsame Cloudbasierte Kommunikationslösung

Die Telekom und ihr Partner RingCentral, Inc. gaben heute eine Erweiterung ihrer Partnerschaft bekannt. Sie bieten eine gemeinsame Ende-zu-Ende-Lösung für Kommunikation und Zusammenarbeit an: das neue Produkt heißt „RingCentral X powered by Telekom“. Die Lösung wird noch im ersten Quartal 2022 verfügbar sein. Kleine Geschäftskunden, Mittelständler und Großkonzerne können so ortsungebunden arbeiten.

Als ein führender Anbieter von globalen Kommunikationslösungen für Unternehmen vereint RingCentral Team-Messaging, Videomeeting und Cloud-Telefonie und Service Center auf einer einzigen Plattform. Über das Mobil- und Festnetz der Telekom kommt der umfassende Unified-Communications-as-a-Service (UCaaS) zum Kunden. So erhalten diese in Deutschland eine sichere, zuverlässige und flexible Lösung für Unternehmenskommunikation und Zusammenarbeit.

Die Telekom bietet zusätzlich einen kompletten Einrichtungsservice sowie eine entsprechende operative Betreuung. Nutzer können intern oder aber auch im Rahmen des Telekom-Service eingerichtet, geändert oder gelöscht werden. Auch eine breite Palette auf die Lösung zugeschnittener Endgeräte, wie beispielsweise Headsets, Tischtelefone oder Videokonferenzsysteme stehen zur Verfügung.

Darüber hinaus ermöglicht die offene API-Plattform von RingCentral den Kunden, vorhandene Geschäftsanwendungen von Drittanbietern in ihre globale, multimodale Kommunikationsplattform zu integrieren. So müssen sie nicht mehr zwischen verschiedenen Anwendungen wechseln und können produktiver und effizienter arbeiten.

"Die Menschen arbeiten nicht nur im Büro, sondern auch im Home-Office oder mobil und über verschiedene Geräte. „RingCentral X powered by Telekom“ vereint diese Kommunikationsbedürfnisse in einer einzigen Lösung. Damit erhalten sie die Werkzeuge, die sie brauchen, um in einem sich schnell verändernden Arbeitsumfeld erfolgreich zu sein", sagt Claudia Buhne, Leiterin Business Communication and Collaboration der Telekom Deutschland GmbH, „auch werden die Unternehmen dadurch resilienter .“

"Wir freuen uns, unseren Kunden in Deutschland eine moderne Cloud-basierte Lösung in Partnerschaft mit der Deutschen Telekom anbieten zu können ", so Marco Meier, Vice President Sales DACH bei RingCentral. "Dies ist ein weiterer Schritt auf unserem Weg, Unternehmen bei der Migration in die Cloud zu unterstützen, damit sie von überall aus effizient arbeiten können. Mit dem state-of-the-art-Netz der Deutschen Telekom in Kombination mit unserer Cloud-first-Kommunikationsplattform können wir die Art und Weise, wie Menschen arbeiten, verändern und verbessern."

Sicherheit wird großgeschrieben

Außerdem kann RingCentral das C5-Testat (Cloud Computing Compliance Criteria Catalogue) des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) vorweisen. Das ist vor allem wichtig für alle staatlichen Institutionen.

Im Rahmen der langjährigen Partnerschaft mit Atos, wird die Telekom außerdem „Unify X powered by Telekom“ seinen Unify-Bestandskunden anbieten. Die Lösung baut ebenfalls auf der RingCentral-Plattform auf und wird durch die umfassenden Systemintegrationsfähigkeiten von Atos ergänzt. Dies sichert bestehende IT-Investitionen der Kunden und unterstützt sie auf ihrem Weg zur Cloud-Kommunikation.

Über die Deutsche Telekom : Deutsche Telekom Konzernprofil

Über RingCentral

RingCentral, Inc. (NYSE: RNG) ist ein führender Anbieter von Cloud-Kommunikations- und Contact-Center-Lösungen für Unternehmen, die auf der leistungsstarken globalen Plattform Message Video Phone™ (MVP®) basieren. RingCentral ist flexibler und kosteneffizienter als herkömmliche PBX- und Videokonferenzsysteme, die es ersetzt, und ermöglicht es modernen mobilen und verteilten Mitarbeitern, über jeden Modus, jedes Gerät und jeden Standort zu kommunizieren, zusammenzuarbeiten und sich zu verbinden. RingCentral bietet drei Schlüsselprodukte in seinem Portfolio an, darunter RingCentral MVP™, eine Unified Communications as a Service (UCaaS)-Plattform, die Team-Messaging, Video-Meetings und ein Cloud-Telefonsystem umfasst; RingCentral Video®, die Video-Meeting-Lösung des Unternehmens mit Team-Messaging, die Smart Video Meetings™ ermöglicht; und RingCentral Cloud Contact Center-Lösungen. Die offene Plattform von RingCentral lässt sich in führende Geschäftsanwendungen von Drittanbietern integrieren und ermöglicht den Kunden eine einfache Anpassung der Geschäftsabläufe. RingCentral hat seinen Hauptsitz in Belmont, Kalifornien, und verfügt über Niederlassungen auf der ganzen Welt.

Presse RingCentral

Jyotsna Grover

Jyotsna.grover@ringcentral.com

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