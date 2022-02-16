MagentaMobil Prepaid: Mehr Datenvolumen ohne Mehrkosten

Die Telekom stattet ihre MagentaMobil Prepaid-Tarife für kurze Zeit mit mehr Datenvolumen aus. Wer sich in der Zeit vom 23. Februar bis 10. April für einen dieser Tarife entscheidet, profitiert von der Aktion. Gleiches gilt für Bestandskund*innen, die in einen höherwertigen Tarif wechseln. In den MagentaMobil Prepaid Tarifen M bis XL verdoppelt sich das Datenvolumen in den ersten sechs Abrechnungszyklen. Doppeltes Datenvolumen gibt es somit für insgesamt 24 Wochen, also fast einem halben Jahr. Damit erhalten Kund*innen in dieser Zeit jeweils für vier Wochen 4 GB in der Tarifvariante M, 6 GB in der Tarifvariante L und 10 GB in der Tarifvariante XL. Der Preis sowie alle weiteren inkludierten Tarifleistungen bleiben unverändert.

Doppeltes Datenvolumen fürs ganze Jahr

Der MagentaMobil Prepaid 5G-Jahrestarif wird im Aktionszeitraum noch attraktiver. Hier verdoppelt sich das Datenvolumen für die gesamte Laufzeit von zwölf Monaten. Damit erhalten Kund*innen im Aktionszeitraum statt der bisherigen 24 GB satte 48 GB für insgesamt 99,95 Euro. Das sind umgerechnet monatlich 4 GB für rund 8,30 Euro. Die Nutzung des schnellen 5G-Netzes der Telekom ist ebenfalls im Preis enthalten.

Die Prepaid-Tarife mit Aktionsvorteil sind vom 23. Februar bis 10. April im T-Shop, online auf telekom.de , im Kundenservice sowie im Handel erhältlich. Bestandskund*innen, die in einen höheren Tarif wechseln wollen, wenden sich an Mitarbeitende in den T-Shops oder im beratenden Fachhandel, um vom Aktionsvorteil zu profitieren.

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