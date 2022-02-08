MagentaZuhause App – die App fürs gesamte Zuhause

Die neue MagentaZuhause App der Telekom führt Bereiche des täglichen Lebens bequem zusammen und erleichtert die Steuerung des Smart Home. So profitieren Nutzer*innen von praktischen Funktionen und meistern den Alltag der gesamten Familie noch komfortabler.

Smarte Helferin für den Alltag

Alle Mitglieder im Haushalt können individuell auf die App zugreifen und beispielsweise Aufgaben- oder Einkaufslisten anlegen. Damit kann der Lieblings-Snack noch auf die Liste gesetzt werden, wenn die restlichen Haushaltsmitglieder bereits im Supermarkt unterwegs sind. Auch an Aufgaben im Haushalt kann auf persönlichen oder gemeinsamen Listen erinnert werden. So wird nichts vergessen und alle behalten den Überblick.

Wenn gewünscht, zeigt die App sogar, wer gerade zuhause ist. So wissen Eltern, ob die Kinder wohlbehalten wieder von der Schule zurück sind. Mit der MagentaZuhause App sind Nutzer*innen also auch unterwegs jederzeit sicher, dass Zuhause alles in Ordnung ist.

Kinderleicht ins Smart Home starten

Um die Funktionen der neuen MagentaZuhause App zu nutzen, braucht es lediglich ein Smartphone oder Tablet und eine Internetverbindung. Dann hilft die App beispielsweise unkompliziert beim Einrichten und Steuern smarter Geräte. Sie erkennt viele Geräte automatisch und schlägt dazu passende „Routinen“ vor. Besonders praktisch für Smart Home-Einsteiger*innen: Die App gibt auf Basis der bereits vorhandenen Geräte Tipps, was mit zusätzlicher Hardware im Smart Home noch möglich wäre. Vorbereitete Routinen - wie „Info bei Einbruch“ oder „Anwesenheit simulieren“ - helfen, das Heim besser zu schützen. Die Routine „täglicher Heizplan“ ist hingegen beim Energiesparen behilflich. Für das ganz persönliche Smart Home können auch eigene Routinen erstellt werden. Sie erleichtern die Bedienung des vernetzten Zuhauses.

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MagentaTV Kund*innen können die App auch auf ihrem Fernseher nutzen. Besonders bei der Suche nach bestimmten TV-Inhalten spielt die in der App integrierte Sprachsteuerung ihre Stärken aus. Die Suche nach der neuen Staffel von „The Handmaid‘s Tale“ ist so viel schneller erledigt als über die Fernbedienung.

Pro-Version zum Start kostenlos

Die MagentaZuhause App steht kostenlos zum Download für Smartphones und Tablets im Google Play Store und App Store zur Verfügung. Außerdem ist sie für MagentaTV als MagentaZuhause TV App ebenfalls kostenfrei verfügbar. Darüber hinaus bietet die Telekom die App auch in einer Pro-Version an. Hier sind neben der Steuerung von Smart-Home-Geräten über WLAN auch andere Funkstandards enthalten. Als Eröffnungsangebot ist die Pro-Version für einen limitierten Zeitraum für 0 EUR erhältlich. Anschließend zahlen Nutzer*innen 2,95 EUR monatlich. Mit den neuen WLAN Comfort Paketen für die Heimvernetzung ist die Nutzung der Pro-Version ebenfalls kostenfrei.

Weitere Informationen zur MagentaZuhause App finden Sie hier.

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