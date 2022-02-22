Zoom und Telekom vertiefen Partnerschaft mit gemeinsamer Lösung für deutschen Markt

Zoom Video Communications und die Telekom vertiefen ihre Partnerschaft. Die gemeinsam für den deutschen Markt entwickelte Lösung „Zoom X powered by Telekom“ kombiniert die Videokommunikationsplattform von Zoom mit dem Netz der Telekom. Das Angebot richtet sich an Geschäftskunden, Konzerne und die öffentliche Hand. Zoom X wird nur bei der Telekom erhältlich sein.

Die deutsche Kollaborationslösung Zoom X läuft im Netz der Telekom. Zoom stellt ihre Videokonferenz-Plattform für Desktops und mobile Endgeräte bereit. Meetings lassen sich damit intuitiv einrichten und verwalten. Von der Telekom kommen die Einwahlnummern für Besprechungen in Deutschland und weiteren 50 internationalen Ländern. Die Meeting-Daten von Teilnehmern aus Deutschland werden auf Servern in Deutschland verarbeitet. Nur die pseudonymisierte E-Mail-Adresse zum Anmelden des Meetings wird in die USA gesendet, damit die Zoom X-Besprechung starten kann. Neben einem sicheren Netz verantwortet die Telekom den Vertrag, die Auftragsbearbeitung, den flächendeckenden Service und die Abrechnung. Zoom X wird ab Mitte 2022 verfügbar sein.

X-mal mehr Möglichkeiten für Konferenzen und Telefonie

Bei der Sprachkommunikation benötigen Geschäftskunden und Geschäftskundinnen mit Zoom X keine eigene Telefonanlage mehr. Sie kommunizieren unabhängig von Ort und Endgerät aus einer Anwendung über „Zoom Phone“ heraus. Anrufe auf der Büronummer beispielswiese können per Mausklick auf das Smartphone umgelegt werden - auch im laufenden Gespräch. Dafür erhalten Geschäftskund*innen eine fest eingerichtete deutsche oder internationale Telefonnummer der Telekom zugeordnet.

Neue Lösung vereinfacht das neue Arbeiten

„Zoom X erweitert als intuitive Plattform unser Angebot für Geschäftskunden und vereint alle relevanten Kommunikationsdienste. Damit helfen wir, die große Nachfrage im Markt zu bedienen. Gemeinsam mit Zoom treiben wir so die Entwicklung innovativer Lösungen voran, die das neue Arbeiten erleichtern“, sagt Hagen Rickmann, Geschäftsführer Geschäftskunden der Telekom Deutschland GmbH.

“Zusammen mit der Deutschen Telekom verbessern wir unsere gemeinsamen Fähigkeiten weiter: Wir kombinieren die Videokommunikationsplattform, die der deutsche Markt liebt, mit dem vertrauenswürdigen Netzwerk und Service der Deutschen Telekom”, ergänzt Ryan Azus, Chief Revenue Officer von Zoom. “Zooms Ziel ist es, Kommunikation nahtlos und sicher zu gestalten. Über die Zoom Plattform können sich Leute in Ländern weltweit und über Grenzen hinweg austauschen. Ein wichtiges Element hierbei ist es, regionale Anforderungen und Bedürfnisse zu berücksichtigen. Deshalb haben wir gemeinsam mit der Deutschen Telekom eine maßgeschneiderte Business-Lösung für den deutschen Markt entwickelt.”

Über die Deutsche Telekom : Deutsche Telekom Konzernprofil

Presse Zoom

Saskia Stolper

press@zoom.us

Über Zoom

Zoom ist für Sie da. Wir helfen Ihnen, Ideen auszudrücken, sich mit anderen zu vernetzen und eine Zukunft aufzubauen, die nur durch Ihre Vorstellungskraft begrenzt ist. Unsere reibungslose Kommunikationsplattform ist die Einzige, die mit Video als Grundlage begann, und wir haben seitdem den Standard für Innovation gesetzt. Aus diesem Grund sind wir eine intuitive, skalierbare und sichere Wahl für Einzelpersonen, kleine Unternehmen und große Firmen gleichermaßen. Zoom wurde 2011 gegründet, ist börsennotiert (NASDAQ:ZM) und hat seinen Hauptsitz in San Jose, Kalifornien. Besuchen Sie zoom.com und folgen Sie @zoom.