Open Telekom Cloud: internationales Wachstum geht weiter T-Systems bietet Public-Cloud-Ressourcen in der Schweiz an

Die Open Telekom Cloud wächst weiter. Mit der Swiss Open Telekom Cloud , speziell für die Schweiz entwickelt, erhöht T-Systems ihre Reichweite in Europa. Mit Schweizer Rechenzentren bietet der IT-Provider nun drei Cloud-Regionen mit einer Service-Verfügbarkeit von 99,95 Prozent.

Die Datenspeicherung in der Schweiz mit den entsprechenden Datenschutzrichtlinien prädestiniert das Angebot für regulierte Branchen. Das sind beispielsweise die Finanz- und Versicherungsindustrie, aber auch das Gesundheitswesen und die öffentliche Hand. Ein vergleichbares Angebot bietet die Open Telekom Cloud in Deutschland Sozial - und Berufs geheimnisträgern, also etwa Ärzten, Rechtsanwälten oder Krankenkassen an.

Mit der Eröffnung der Twin-Core-Rechenzentren in Magdeburg und Biere im Jahr 2014 begann der Erfolgsweg der Open Telekom Cloud. Letztes Jahr, 2021, kam die Erweiterung nach Amsterdam in den Niederlanden dazu. Nun können auch Schweizer Unternehmen von den Vorteilen einer speziell für die Schweiz entwickelten Community Cloud profitieren.

„Mit der Vergrößerung unseres Angebots auf die Schweiz setzen wir das Wachstum der Open Telekom Cloud konsequent fort“, sagt Adel al Saleh, Telekom-Vorstand und CEO T-Systems. „Alle Daten werden ausschließlich in Schweizer Rechenzentren verarbeitet und gespeichert und damit die nationale Datensouveränität der Schweiz und deren Wirtschaft erhalten.“ Der Ausbau unterstützt zudem die Strategie von T-Systems, die Nummer eins der IT-Service-Provider in der Region DACH zu werden.

Mit der Swiss Open Telekom Cloud können Schweizer Unternehmen ihren Bedarf an skalierbaren IT-Ressourcen decken, während sie gleichzeitig die Datenhoheit und die volle Kontrolle behalten. Die Cloud wird höchsten Sicherheitsanforderungen gerecht. Dies gilt sowohl für die physische Sicherheit der Rechenzentren als auch für die strenge Einhaltung der Datensicherheit nach der europäischen Datenschutz-Grundverordnung (EU-DSGVO). Die Rechenzentren der Telekom gehören zu den modernsten und sichersten Anlagen weltweit.

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