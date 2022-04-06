Connect-Test: Telekom hat erneut beste Mobilfunk-Hotline

Die Telekom hat im aktuellen Hotline-Test der Mobilfunkanbieter erneut den Testsieg geholt. Mit 445 von 500 Punkten erreichte sie als einziger Netzbetreiber in Deutschland das Gesamturteil „sehr gut“. „Bei der Telekom verhält es sich ähnlich wie beim FC Bayern München: Die Kicker und ihr Bonner Sponsor schreiben seit Jahren Erfolgsgeschichte und sammeln Auszeichnungen wie andere Briefmarken“, so connect. Sales- & Service-Chef Ferri Abolhassan freut sich über den erneuten Sieg in Folge: „Meinen herzlichen Dank an unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an der Line, die nicht nur für diesen Sieg, sondern tagtäglich ihr Bestes geben, um unsere Kundinnen und Kunden zu Fans zu machen!“

In puncto Wartezeit „überragend“

Die Telekom erhält in den Testkategorien Qualität, Erreichbarkeit, Freundlichkeit und Sprachcomputer viermal die Note „sehr gut“. Die „sensationell kurze“ Wartezeit bewerten die Tester mit dem Prädikat „überragend“. Für ihre Leistungen erhalten die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter besonderes Lob vom Fachmagazin: „Das Gros des Teams zeigt sich hochprofessionell und kundenorientiert, gerät selbst bei hoher Auslastung nicht unter Druck, sondern ist sehr bemüht, die Hilfesuchenden umfassend zu beraten. Das schafft Vertrauen und sorgt für hohe Zufriedenheit bei der Kundschaft.“

„Souverän erneut die Siegertrophäe geholt“

„Ohne Fleiß kein Preis: Die Bonner setzen auf Service und hohe Kompetenz und holen sich souverän erneut die Siegertrophäe“, lobt connect. Dazu Ferri Abolhassan: „Diese Auszeichnung ist für uns auch ein Ansporn. Wir wollen unsere Kundinnen und Kunden täglich mit besten Sales und Service begeistern!“

So hat connect getestet: 322 Testpersonen haben alle 14 deutschen Hotlines über mehrere Wochen kontaktiert. Die Netzbetreiber wurden jeweils fünf Mal mit je zehn verschiedenen Fragestellungen zu unterschiedlichen Zeiten kontaktiert – also 50 Anrufe pro Anbieter. Wichtigstes Testkriterium war die Qualität der Aussagen, vor der Erreichbarkeit, Wartezeit und Freundlichkeit der Beratenden. Erstmals wurden auch die Sprachdialogsysteme mit in die Bewertung einbezogen. Bewertet wurde die Wartezeit vom ersten Klingeln bis zur Gesprächsannahme sowie die Zeit vom Start des Sprachcomputers bis zur Gesprächsannahme durch einen Mitarbeitenden.

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