Digital X gewinnt Heavent Award 2022 für „Bestes Event“

Die Digital X hat im letzten Jahr mehr als 20.000 Besucherinnen und Besucher in über 100 Locations begeistert. Rund 300 internationale Top-Redner:innen traten auf. Statt an einem zentralen Veranstaltungsort mit einer großen Bühne tauchte die Digital X mitten ins Kölner Leben ein. Dafür bekam die Digital X den internationalen Heavent Award als bestes Event in der Kategorie „Forum, Gipfel, Kongress, Messe“.

Der internationale Heavent Award zeichnet die besten jährlichen Veranstaltungen - persönlich, digital oder hybrid - aus. Aufgrund der Pandemie wurden die Jahre 2019, 2020 und 2021 gemeinsam berücksichtigt – dementsprechend groß die Konkurrenz mit 167 Einreichungen aus 18 Ländern.

Die „Weltausstellung der Digitalisierung“ Digital X überzeugte die internationalen Jurymitglieder aus der Event- und Kommunikationsbranche von Unternehmen wie IBM, Orange, Danone, Unilever, Axa und der UEFA. Laut Jury punktete die Digital X bei Kreativität und Innovation, Effizienz, Qualität der Produktion und Präsentation sowie Berücksichtigung von Umwelt- und Sozialaspekten.

Digital X kommt zurück nach Köln

„Wir sind stolz, dass die Digital X 2021 immer noch nachklingt. Sie ist weit mehr als ein Event und setzt ein deutliches Zeichen für die Digitalisierung in Deutschland. Ich freue mich auf die Fortsetzung im September“, freut sich Hagen Rickmann, Schirmherr von Europas größter Digitalisierungsinitiative und Geschäftsführer Geschäftskunden der Telekom Deutschland GmbH, über den internationalen Preis. Der Heavent Award ist bereits die zweite internationale Auszeichnung für die Digital X. Im Januar prämierte die Best Event Awards World (BEA World) die Digital X mit vier Branchen-Oskars: Gesamtsieg, zweimal Gold und ein Sonderpreis.

Die Digital X findet am 13. und 14. September 2022 erneut im Herzen Kölns statt. Mit Bühnen, Marktplätzen, Markenhäuser und hochkarätigen Redner:innen wird die Kölner Innenstadt auch 2022 zur Weltausstellung der Digitalisierung. Die Digital X ist Europas größte, branchenübergreifende Digitalisierungsinitiative. In ihr engagieren sich über 300 nationale und internationale Partner. Weitere Details zur Digitalisierungsinitiative finden Sie hier und unter www.telekom.com/digitalx .

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