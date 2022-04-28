Telekom baut Vermarktungsteam für MagentaTV auf

Die Telekom baut ein eigenes Salesteam für MagentaTV auf. Damit bündelt das Unternehmen die Vertriebsaktivitäten für ihr TV-Angebot. Dies geschieht in Zusammenarbeit mit der Agentur Sport.Media.Net GmbH. Die Aktivitäten umfassen sämtliche Werbeflächen im Umfeld von MagentaTV. Dazu gehören MagentaSport, MagentaMusik, FIFA WM 2022, IIHF Eishockey WM 2022 und FIBA EuroBasket 2022.

„Magenta TV ist eine attraktive Werbeplattform mit emotionalen Umfeldern und exklusiven Contents“, sagt Henning Stiegenroth, Leiter Content & Sponsoring der Telekom Deutschland. „Mit dem Aufbau eines eigenen Vermarktungsteams reagieren wir auf das stetig wachsende Interesse an den vielseitigen Werbe- und Sponsoringmöglichkeiten unseres TV-Angebotes.“

MagentaTV bietet neben dem Empfang zahlreicher Fernsehsender Zugriff auf Serien, Filme, Shows, Dokumentationen und Sport-Großereignisse. Dazu gehören die FIFA WM 2022, die IIHF Eishockey WM 2022 und die EuroBasket 2022. Hinzu kommen Streaminganbieter wie TVNOW PREMIUM, Netflix, Amazon Prime Video und Sky. Mit MagentaSport können Fans alle Spiele der 3. Liga, der Flyeralarm Frauen Bundesliga, der PENNY DEL, der easyCredit Basketball Bundesliga und viele weitere Sportevents sowie FC Bayern.tv live verfolgen. Bei MagentaMusik finden Musikinteressierte sowohl Live-Übertragungen von Konzerten und Festivals als auch on-Demand Inhalte wie Dokumentationen aus Pop- und Rock bis hin zu spezielleren Genres wie Metal oder Klassik.

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