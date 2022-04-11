Telekom verlängert Vertrag mit T-Systems CEO
- Adel Al-Saleh führt T-Systems für weitere fünf Jahre
- Langfristige Strategie: Fokus auf Wachstumsfelder
Die Deutsche Telekom setzt auf Kontinuität an der Spitze von T-Systems: Der Aufsichtsrat des Konzerns hat heute Adel Al-Saleh (58) für weitere fünf Jahre zum Mitglied des Vorstands der Deutschen Telekom und Chief Executive Officer von T-Systems bestellt. Sein Vertrag für die zweite Amtszeit beginnt 2023 und läuft bis Ende 2027.
"Adel Al-Saleh hat T-Systems souverän durch eine umfassende Transformation und die Corona-Krise geführt. Ich freue mich sehr über die Verlängerung seines Vertrags", sagt Tim Höttges, CEO der Deutschen Telekom. "Der Markt für Digitalisierung und Cloudifizierung ist äußerst dynamisch. Mit der Vertragsverlängerung setzt unser Aufsichtsrat ein klares Signal für Stabilität und Kontinuität. Adel ist eine ausgewiesene Führungspersönlichkeit, die bei T-Systems den Grundstein für Wachstum und eine profitable Zukunft gelegt hat. Wir wünschen ihm weiterhin viel Erfolg."
Die Transformation der Großkundensparte der Telekom hat ein starkes Fundament für die Weiterentwicklung geschaffen. T-Systems hat vier Jahre Transformation hinter sich und geht nun in die nächste Phase, in der das Unternehmen auf Wachstum setzt. T-Systems ist heute ein fokussiertes IT-Dienstleistungsunternehmen für Multi-Cloud-Services und Digitallösungen. Die von Adel Al-Saleh und seinem Team entwickelte langfristige Strategie sieht vor, das Unternehmen auf die folgenden Wachstumsbereiche im Informationstechnologiemarkt zu fokussieren:
T-Systems ist Marktführer für IT-Services in Deutschland und der DACH-Region und spielt in zahlreichen regionalen Märkten weltweit eine führende Rolle. Neu ist die Konzentration auf fokussierte, vertikale Angebote. Damit reicht T-Systems tief in die Wertschöpfungsketten ausgewählter Industrien hinein und bringt frischen Wind in die Digitalisierung von Automotive, Gesundheitswesen, Öffentlicher Hand und Transportwesen. In diesen vier Branchen strebt T-Systems mit gezielten Investitionen die Marktführerschaft an.
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