Frank Appel neuer Aufsichtsratsvorsitzender der Deutschen Telekom

Wechsel an der Spitze des Aufsichtsrats der Deutschen Telekom: Frank Appel, Vorsitzender des Vorstands der Deutsche Post AG, tritt die Nachfolge von Ulrich Lehner an, der nach 14 Jahren aus dem Telekom-Aufsichtsrat ausscheidet.

Der Aufsichtsrat der Deutschen Telekom hat Frank Appel heute im Anschluss an die Hauptversammlung zum Aufsichtsratsvorsitzenden gewählt. Zuvor hatte die Aktionärsversammlung Herrn Appel in den Aufsichtsrat gewählt. Gleichzeitig wurde über drei weitere Besetzungen des Aufsichtsrates entschieden. Neben Appel wurden - wie vom Aufsichtsrat vorgeschlagen - als Vertreter der Anteilseigner Katja Hessel, Parlamentarische Staatssekretärin beim Bundesminister der Finanzen, Dagmar P. Kollmann, Unternehmerin, ehemalige Vorsitzende des Vorstands der Morgan Stanley Bank und Stefan B. Wintels, Vorsitzender des Vorstands der KfW in den Aufsichtsrat gewählt.

Zugestimmt hat die Aktionärsversammlung auch der Verwendung des Bilanzgewinns und der Erhöhung der Dividende von 0,60 auf 0,64 Euro je Aktie.

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