Telekom-Chef Tim Höttges erhält Ehrendoktorwürde der Ben Gurion Universität
Zusammen mit neun anderen Persönlichkeiten aus Forschung, Politik und Gesellschaft erhielt Telekom-Chef Tim Höttges gestern die Ehrendoktorwürde der Ben Gurion Universität in Be’er Sheva/ Israel. Die Universität würdigt damit die langjährige Zusammenarbeit mit der Deutschen Telekom. Gemeinsam betreiben Universität und Telekom die T-Labs Israel, wo Grundlagenforschung in Sachen Cybersecurity und Analytics betrieben wird. Es ist die einzige Forschungseinrichtung der Telekom außerhalb Deutschlands und besteht seit 2006.