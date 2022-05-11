Telekom und DFB verlängern Partnerschaft

Die Deutsche Telekom und der Deutsche Fußball-Bund verlängern ihre Partnerschaft vorzeitig bis 2024. Das Unternehmen ist damit auch für die FIFA WM 2022 und die UEFA EURO 2024 in Deutschland Partner des DFB und der Nationalmannschaft der Männer. Damit wird die Telekom unter anderem erneut umfangreiche Einblicke in Trainingslager und Base Camp der Nationalmannschaft anbieten können. Sie überträgt über MagentaTV exklusiv als einziger Anbieter alle Spiele der beiden Turniere.

„Die Telekom und der Fußball verbinden die Menschen auf nationaler und internationaler Ebene“, betont Michael Hagspihl, Senior Vice President Global Strategic Projects and Marketing Partnerships bei der Deutschen Telekom. „Unsere langfristige und vertrauensvolle Partnerschaft mit dem DFB eröffnet uns immer wieder Möglichkeiten, mit unserer Netzqualität, digitalen Technologien und unseren Produkten und Services die Innovationskraft der Telekom zu zeigen. Neben der Partnerschaft mit der Herren-Nationalmannschaft sind wir auch Medienpartner der 3.Liga und der FLYERALARM Frauen-Bundesliga. Beide Ligen sind fester Bestandteil unserer langfristig ausgelegten Sport-Bewegtbildstrategie. Wir freuen uns auf viele weitere gemeinsame Projekte und die bevorstehenden Fußball-Highlights.“

„Für uns ist die erneut verlängerte Partnerschaft mit der Deutschen Telekom ein Zeichen für gelebte, verlässliche Zusammenarbeit in stetig anspruchsvoll wachsenden Themenfeldern. Und das bereits seit über 15 Jahren”, sagt Dr. Holger Blask, Geschäftsführer Marketing & Vertrieb und Sprecher der DFB GmbH & Co.KG. „Wir sind sehr froh darüber, dass die Deutsche Telekom uns als Partner und darüber hinaus auch bei Innovationsthemen zukünftig noch stärker unterstützt und uns dadurch hilft, im Stadion und auf dem DFB-Campus stetig besser zu werden.”

Neben der UEFA EURO 2024 wird auch die FIFA WM 2022 live und teilweise exklusiv bei MagentaTV zu sehen sein. Es werden alle 64 Spiele der WM gezeigt, davon 16 Spiele ausschließlich im TV-Angebot der Telekom. Darunter auch zwei Achtelfinals und ein Viertelfinale. Alle Begegnungen werden in Ultra-HD übertragen.

„Wir bringen den Fußball zu den Menschen“, erläutert Michael Hagspihl. „Mit MagentaTV werden wir den Fußballfans auch bei der FIFA WM 2022 erneut ein einzigartiges Fußball-Erlebnis bieten. Dabei wird unser erfahrenes Redaktionsteam rund um Moderator Johannes B. Kerner wieder mit uns allen gefühlt das Runde ins Eckige tragen.“

Als Partner des DFB und der Nationalmannschaft wird die Telekom auf MagentaTV zudem eindrucksvolle Berichte, exklusive Interviews und spannende Live-Schalten zeigen. „Behind the Scenes“-Eindrücke aus den Trainingslagern und Base Camps zur WM und EM runden das vielfältige Angebot ab.

Über die Deutsche Telekom: Konzernprofil

Über den DFB

Der Deutsche Fußball-Bund e.V. (DFB) ist die Vereinigung der Regional- und Landesverbände sowie des Ligaverbandes, in denen Fußballsport betrieben wird. Die wichtigste Aufgabe des DFB ist die Organisation und Ausübung von Meisterschaftsspielen und Wettbewerben der Spielklassen der Regional- und Landesverbände und der Lizenzligen. Der DFB vertritt die Interessen seiner Mitgliedsverbände im In- und Ausland und ist mit rund sieben Millionen Mitgliedern einer der größten Sportfachverbände der Welt. Als neue 100-prozentige Tochtergesellschaft des DFB e.V. bündelt die DFB GmbH & Co. KG seit dem 1. Januar 2022 die wirtschaftlichen Aktivitäten und digitalen Geschäftsfelder des DFB (u.a. der Nationalmannschaften, der 3. Liga, der Frauen-Bundesligen und der DFB-Pokalwettbewerbe) inklusive der zugehörigen Vermarktungsaktivitäten. Die DFB GmbH & Co. KG umfasst die fünf Geschäftsbereiche Spielbetrieb, Nationalmannschaften & Akademie , Marketing, Vertrieb & Events, IT & Digitales und Finanzen.