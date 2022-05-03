Telekom zeigt: Nichts geht über eine starke Verbindung

VIDEO Nichts geht über eine starke Verbindung! So lautet die Botschaft der neuen 5G-Kampagne der Telekom mit Partner Apple. Im Fokus der Kommunikation stehen das beste 5G-Netz der Telekom und die iPhone-Familie. Gezeigt wird, wie die digitalen Möglichkeiten Nähe und Sicherheit vermitteln. Ausgespielt wird die 360-Grad-Kampagne ab dem 3.5. über TV, Online, Social, Out of Home, Print und in den Telekom-Shops.

Der dazugehörige Spot läuft als 35-Sekünder auf reichweitenstarken Sendern. Er zeigt, dass Freund*innen in jedem Moment zusammenhalten. Zu sehen sind vier junge Frauen in einem Video-Chat. Eine schmust mit ihrer Katze, die Zweite räumt die Küche auf. Müde aufs Sofa kuschelt sich die Dritte. Was nach unbeschwertem Mädels-Call aussieht, entpuppt sich als hilfreicher Freundschaftsdienst: Denn die Vierte wartet nach einer Autopanne nachts allein im Nirgendwo und bei starkem Regen auf den Abschleppdienst. Eine unangenehme Situation, die sie dank Video-Chat per iPhone mit ihren Freundinnen und der stabilen 5G-Verbindung der Telekom beruhigt überbrückt.

„Mobilfunktechnologien können uns Geborgenheit und Sicherheit geben. Nicht allein zu sein, ist ein gutes Gefühl. Wir zeigen auf emotionale Art und Weise, dass nichts über eine starke Verbindung geht. Das gilt auch für unsere langjährige, erfolgreiche Partnerschaft mit Apple“, sagt Christian Loefert, Leiter Kommunikations- und Vertriebsmarketing der Telekom Deutschland.

Mit dem Telekom 5G-Netz und dem iPhone 13 bietet die Telekom ihren Kund*innen das beste 5G-Erlebnis im Markt. Über erschwingliche Angebote soll insbesondere die jüngere Zielgruppe erreicht werden. Weitere Informationen zu den Angeboten .

Größtes 5G-Netz Deutschlands

Die Telekom baut ihr 5G-Netz weiter mit Hochdruck aus. Bereits heute können 91 Prozent der Haushalte auf das 5G-Netz des Unternehmens zugreifen. Mehr als 5.000 Antennen zählen jetzt zum Highspeed-5G-Netz der Telekom. Rund 350 neue Standorte kamen in den letzten Wochen dazu. Mehr Informationen unter: www.telekom.com/de/konzern/themenspecials/special-5g

Credits:

Kreativ-/ Leadagentur: DDB Hamburg

Regie: The Fridman Sisters

Produktion: Stink Films

Musik: 2WEI Music

Mediagentur: Mindshare & emetriq

Über die Deutsche Telekom: Konzernprofil