Equal eSports: Telekom macht sich für Talente im eSports stark

Mit fünf starken Spieler*innen startet das Team Avarosa in den Summer-Split der diesjährigen „League of Legends“-Saison. 2021 stellten die Telekom und SK Gaming im Rahmen ihrer Equal eSports Initiative das erste rein weibliche/non-binäre Profi-Team in Deutschland für League of Legends vor. Nun geht die Formation in veränderter Besetzung und mit dem Ziel, aufzusteigen, in die bevorstehenden Wettkämpfe. Mit dem neu aufgestellten Team setzt die Deutsche Telekom ebenso wie Mercedes Benz ihr Engagement für mehr Gleichberechtigung und Diversität im eSports und Gaming fort. Gemeinsam mit den führenden eSports-Organisationen SK Gaming und esports player foundation hat das Telekommunikationsunternehmen im vergangenen Jahr die Equal eSports Initiative gestartet. Ziel ist es, junge Frauen und non-binäre Spieler*innen dabei zu unterstützen, ihren Traum von einer eSports-Karriere zu verwirklichen.

„Wir freuen uns darauf, im Rahmen unserer Initiative gemeinsam mit starken Partnern und mit den begabten jungen Spieler*innen ein Zeichen für mehr Diversität im eSports und in der Gesellschaft zu setzen“, sagt Antje Hundhausen, Vice President Brand Experience und Initiatorin der Equal eSports Initiative.

Auch Alexander Müller, Geschäftsführer von SK Gaming, freut sich über den starken Zuwachs im Team. „Alle Spieler*innen sind nicht nur hochtalentiert, sondern auch extrem motiviert, den Aufstieg in die League of Legends Div5 zu schaffen. Aber das Team steht für vieles mehr: Die eSportler*innen sind Role Models für die Community und für Newcomer*innen im Profibereich.”

Nachhaltige Talentförderung durch Mentoring-Programm

Mit SK Gaming und esports player foundation hat die Telekom zwei erfahrene und starke Partner an ihrer Seite. Neben der Förderung im Spitzensport werden auch junge Talente auf ihrem Weg in die Weltspitze langfristig und nachhaltig begleitet. „Wir möchten Spieler*innen fest in der Szene etablieren und sie gemeinsam mit der Telekom auf ihrem Karriereweg begleiten“, sagt Jörg Adami, Geschäftsführer der ersten globalen Not-for-Profit-Förderinstitution esports player foundation. „Neben Coaching und Beratung unterstützen wir Talente im Alltag, um ihre eSports-Karriere mit Schule, Ausbildung und Beruf in Einklang bringen zu können.“

Eine zentrale Rolle bei der Talentförderung spielt zudem das Equal eSports Council. Es versammelt zur Zeit 13 erfolgreiche und einflussreiche Frauen aus eSports, Gaming und Wirtschaft. Gemeinsam planen sie, die Talentförderung der Initiative strategisch auszurichten, zu steuern und nachhaltig auszubauen. Sie wollen mit einem Mentorinnen-Programm künftig Spieler*innen unterstützen, die ihre eSports-Karriere vorantreiben möchten, eine Ausbildung oder einen Job im eSports-Umfeld anstreben oder ihr Personal Branding verbessern wollen. Teilnehmen können zunächst Talente, die von der esports player foundation gefördert werden. Weitere Informationen unter www.equal-esports.com/council .

Für Antje Hundhausen ist das Council eine wertvolle Bereicherung der Equal eSports Initiative. „Die Mitglieder des Councils sind Expert*innen auf verschiedenen Gebieten der Branche und wissen genau, wie die Szene funktioniert. Gemeinsam mit ihnen wollen wir ein Umdenken bewirken und Gaming und eSports nachhaltig verändern.”

Equal eSports Festival in Köln

Im September findet das zweite Equal eSports Festival statt. Nach dem erfolgreichen Auftakt 2021 in Berlin kommt das Event dieses Jahr nach Köln. Alle Interessierten sind eingeladen, #dabei zu sein. Auf dem Programm stehen Showmatches mit Weltklasse-Spieler*innen, Workshops, Panel Talks, Coaching Sessions mit renommierten Trainer*innen aus der eSports-Szene und vieles mehr. Weitere Informationen zum Festival folgen in Kürze.

Weitere Informationen zur Initiative unter: www.equal-esports.com

Informationen zu den Partnern: www.esportsplayerfoundation.org ; www.sk-gaming.com

* Team Avarosa von SK Gaming:

Dino „FengDere“ Hrnjadovic (Top Laner); Ida „Emprez“ Pedersen (Jungler); Anja „Escapex3” Reither (Mid Laner); Johanna „Mercia“ (Bot Laner); Anette „Pjush” Holm (Unterstützung); „Fuat” Dilek (Trainer).

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