Goldmedaille für das Festnetz der Telekom

Die Telekom gewinnt den aktuellen Festnetztest der Fachzeitschrift connect. Bereits zum siebten Mal stehen die Bonner ganz oben auf dem Siegertreppchen. Mit 931 von 1.000 möglichen Punkten setzt sich die Telekom auch im Jahr 2022 gegen die überregionalen Angebote anderer Anbieter durch. Vom Testteam gibt es dafür die Gesamtnote „sehr gut“.

„Wie wichtig funktionierende und qualitativ hochwertige Festnetzanschlüsse sind, haben wir besonders während der letzten zwei Jahre erlebt. Durch Homeoffice und Homeschooling wurde deutlich mehr telefoniert und über das Internet kommuniziert. Das Netz der Telekom läuft dennoch absolut stabil und zuverlässig. Das Festnetz der Telekom hat sich in Corona-Zeiten somit als starkes Rückgrat für die digitale Gesellschaft bewährt“ sagt Walter Goldenits, CTO der Telekom Deutschland GmbH. „Unsere massiven Investitionen in den Glasfaserausbau in ländlichen Bereichen und Städten zahlen sich für die Menschen in Deutschland aus. Die Telekom betreibt heute bereits das mit Abstand größte Glasfasernetz Deutschlands. Unser Anspruch ist es, deutschlandweit den besten Service, die besten Produkte und auch das beste Netz zu bieten.“

Das Festnetz der Telekom bekommt vom Testteam der connect durchweg sehr gute Noten. „Die schon im Vorjahr festgestellte hohe Qualität konnten die Bonner trotz sehr aktiver Konkurrenz auch dieses Jahr wieder halten.“ so die Tester des Fachmagazins.

Auch im diesjährigen Test bewertet die connect die Leistungen in der Disziplin Sprache erneut als überragend. Die Telekom kann zudem auch auf den anderen Feldern punkten: So erreicht sie bei den Datentests die volle mögliche Punktzahl. Bei den Web-Services und im Bereich Web-TV überzeugt das Bonner Unternehmen ebenfalls.

Das Fachmagazin connect testet regelmäßig die Qualität der verfügbaren Angebote von überregionalen und regionalen Anbietern. Testanschlüsse in ganz Deutschland bildeten die Basis des diesjährigen Festnetz-Vergleichs. Über 3,2 Millionen Messungen führte das Testteam der connect in der Zeit von Mai bis Juni durch.

Die Telekom bietet im Festnetz inzwischen mehr als 34 Millionen Haushalten einen Tarif mit bis zu 100 MBit/s an. Bereits 25,8 Millionen Haushalte können einen Highspeed-Tarif mit bis zu 250 MBit/s buchen. Derzeit gibt es bereits für 2,3 Millionen Haushalte ein FTTH Angebot, also Glasfaser bis ins Haus. Bis 2024 sollen es zehn Millionen Haushalte sein. Ab dann sollen weitere 2,5 Millionen FTTH-Haushalte pro Jahr dazukommen. Aktuell hat das Glasfasernetz der Telekom in Deutschland eine Länge von mehr als 650.000 Kilometern.

Den Test der connect finden Sie hier .

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