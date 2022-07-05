MagentaTV im August: Die Wahrheit über den Bosnien-Krieg und Großbritanniens größter Versicherungsbetrug

Im August zeigt MagentaTV u.a. Filme und Serien nach wahren Begebenheiten. So spielt das mehrfach ausgezeichnete und 2021 für den Oscar®-nominierte Drama „Quo Vadis, Aida?“ vor dem Hintergrund des Bosnienkrieges. Erzählt wird von einer Frau, die versucht, in einem von Männern dominierten Krieg zwischen Wahrheit und Lüge zu unterscheiden. Außerdem gibt es den Vierteiler „The Thief, His Wife and the Canoe“ über den spektakulärsten Versicherungsbetrug in der Geschichte Großbritanniens. MagentaTV-Kund*innen können sich im November auf die 5. Staffel der Erfolgsserie „The Handmaid’s Tale“ freuen. Und an einem weiteren Highlight wird bereits gearbeitet: Das MagentaTV Original „Oh Hell“ soll eine zweite Staffel bekommen.

Frauen im Krieg: „Quo Vadis, Aida?“

Bosnien im Juli 1995: Aida (Jasna Ðuriči) arbeitet in der Kleinstadt Srebrenica als Übersetzerin für die UN. Als die serbische Armee die Stadt einnimmt, gehört ihre Familie zu den Tausenden von Menschen, die im UN-Lager Schutz suchen. Als Dolmetscherin versucht sie dabei, Lügen und Wahrheiten auseinanderzuhalten, um herauszufinden, wie sie ihre Familie und ihre Mitbürger*innen retten könnte.

Der Film „Quo Vadis, Aida?“ erzählt von nur wenigen dramatischen Tagen im Leben einer Bosnierin. Ihr Schicksal steht für das einer ganzen Generation von Frauen, die den Krieg in ihrem Land überlebt haben. Seine Weltpremiere feierte das bosnische Drama im Wettbewerb der Internationalen Filmfestspiele von Venedig. 2021 wurde „Quo Vadis, Aida?“ drei Mal mit dem Europäischen Filmpreis ausgezeichnet, darunter die Kategorie „Bester Film“. Darüber hinaus gab es eine Oscar®-Nominierung als „Bester internationaler Film“.

Ab 11. August steht „Quo Vadis, Aida?“ zum flexiblen Abruf in der Megathek bereit – wie gewohnt ohne Zusatzkosten.

Ein wahres Verbrechen: „The Thief, His Wife and the Canoe“

„The Thief, His Wife and the Canoe“ ist die vierteilige Verfilmung der wahren Geschichte des John Darwin. Der Engländer täuschte im Jahr 2002 seinen eigenen Tod vor, um so Geld aus seiner Lebensversicherung zu erhalten. Auf diese Weise wollte er eine anstehende Privatinsolvenz abwenden. Die Rolle des John Darwin spielt der aus „Ray Donovan“ und „Sherlock Holmes“ bekannte Schauspieler Eddie Marsan.

Erzählt wird das Ganze aus der Sicht von Johns Ehefrau Anne Darwin (BAFTA-Gewinnerin Monica Dolan, bekannt aus „A Very English Scandal“). Sie wird zur Komplizin, indem sie ihre eigene Familie, ihre Freunde, die Polizei und die Versicherung davon überzeugt, dass ihr Mann bei einem Ausflug mit einem Kanu zu Tode gekommen sei. Doch schon bald entwickelt sich diese Lüge zu einer großen Belastung für Anne. So kann sie sogar ihren Söhnen fünf Jahre lang nicht die Wahrheit sagen. Doch durch die Veröffentlichung eines Fotos bricht das Lügengebäude plötzlich zusammen. John und Anne werden festgenommen und zu mehr als sechs Jahren Haft verurteilt.

Mit durchschnittlich 7,8 Millionen Zuschauern liegt „The Thief, His Wife and the Canoe“ in Großbritannien derzeit bei den Serienstarts des Jahres 2022 auf Platz 3. Die Handlung basiert auf dem Buch des Journalisten David Leigh, der Anne Darwin in Panama auf die Spur kam.

Alle vier Folgen von „The Thief, His Wife and the Canoe“ gibt es ab 25. August ohne Zusatzkosten zum flexiblen Abruf in der Megathek.

„The Handmaid‘s Tale“ geht in die fünfte Runde

In der dystopischen Geschichte nach Margaret Atwoods internationalen Bestsellerroman „Der Report der Magd“ von 1985 werden die USA von religiösen Fundamentalisten beherrscht. Unter ihrem autoritären Regime haben Frauen alle Rechte verloren. Sie dürfen weder einen Beruf ausüben noch Eigentum besitzen. Außerdem ist ein Großteil der Bevölkerung aufgrund von Umweltverschmutzung unfruchtbar. Die wenigen Frauen, die noch gebären können, dienen den Machthabern als Mägde und müssen deren Kinder austragen.

„The Handmaid’s Tale – Der Report der Magd“ gehört zu den großen Serienerfolgen der vergangenen Jahre. Allein die erste Staffel gewann acht Emmys – darunter die wichtigsten Kategorien „Beste Drama-Serie“, „Bestes Drehbuch“ und „Beste Regie“. Hauptdarstellerin Elizabeth Moss, die bereits für „Mad Men“ einen Golden Globe gewann, wurde zur „Besten Hauptdarstellerin“ gekürt. Die neue Staffel wird ab November exklusiv bei MagentaTV zu sehen sein.

„Oh Hell“: Die Arbeit an der zweiten Staffel ist angelaufen

Die erste Staffel der Dramedy-Serie „Oh Hell“, in der die 24-jährige Helene im Mittelpunkt steht, kam sehr gut an. Nun dürfen sich MagentaTV-Kund*innen auf eine Fortsetzung dieser einzigartigen Serie freuen. Die zweite Staffel des MagentaTV Originals befindet sich bereits in der Entwicklung.

Für die Fortsetzung hat sich die Deutsche Telekom wieder mit Warner TV Comedy und der good friends Filmproduktion zusammengetan.

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