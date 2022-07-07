Telekom unterstützt Engagement junger Menschen in Europa

Ab sofort setzt sich die Deutsche Telekom mit #WhatWeValue für das soziale Engagement junger Menschen in ganz Europa ein. Laut einer Jugendstudie engagieren sich 82 Prozent aller jungen Menschen zwischen 18 und 30 Jahren weltweit ehrenamtlich * . Über die kostenlose digitale Plattform whatwevalue.telekom.com will die Telekom diese gezielt unterstützen. Hier können User*innen ihre gemeinnützigen Projekte vorstellen, Kontakte knüpfen, Erfahrungen sammeln, ihre Projekte vorantreiben und sich inspirieren lassen. Mit etwas Glück wird ihr Projekt zusätzlich von der Telekom individuell und passgenau auf ihren Bedarf hin gefördert.

"Wir sind immer wieder beeindruckt von dieser aufmerksamen und sozial engagierten Generation", sagt Ulrich Klenke, Chief Brand Officer der Deutschen Telekom. „Es begeistert uns immer wieder, wie junge Menschen vernetzte Technologien für ihre gemeinnützigen Projekte nutzen, um in der realen Welt etwas zu bewegen und unser Leben zu verbessern. Wir nennen das 'digitalen Optimismus'. Mit #WhatWeValue demonstrieren wir weiterhin unser Engagement für die Generation Z. Dabei nutzen wir Web3-Technologien, um die Anliegen, die ihnen am wichtigsten sind, zu unterstützen."

Eine digitale Gemeinschaft und ein gemeinnütziges NFT

Im Fokus stehen Projekte, die sich mit den für die Gen Z besonders relevanten gesellschaftlichen Themen auseinandersetzen. Zum Beispiel soziale und ethnische Gleichstellung, der Einsatz für Menschen mit Behinderungen, der Kampf gegen den Klimawandel, mehr seelisches Wohlbefinden, Tierschutz, Migration und vieles mehr.

Projektleiter*innen können ihre Projekte kostenfrei auf der Plattform vorstellen und sich so mit Gleichgesinnten vernetzen und weitere Unterstützer*innen gewinnen.

Nutzer*innen erhalten beim Einstellen ihres Projektes einen sogenannten POAP NFT (Proof of Attendance Protocol NFT). Damit können sie auf ein exklusives Programm zugreifen. In der eigens eingerichteten Discord-Gruppe finden beispielsweise inspirierende Expertengespräche statt, wie ein von der Jugend-Aktivistin Jacqueline Azah moderierter Talk mit dem polnischen Filmemacher und LGBTI+ -Aktivisten Bart Staszewsk und der Sonderbotschafterin des UNO-Flüchtlingshilfswerks Maya Ghazal. Auf diese Weise kann eine virtuelle Web3-Technologie zum analogen Handeln motivieren. Übrigens: Ein POAP NFT ist hinsichtlich des ökologischen Fußabdrucks nicht vergleichbar mit den normalen NFT, sondern hat eine weitaus bessere Energiebilanz.

"Obwohl die junge Generation vor großen gesellschaftlichen Herausforderungen steht, nimmt sie ihre soziale Verantwortung ernst - sie führt Kampagnen durch, setzt sich für ihre Belange ein und ergreift Maßnahmen, um einen echten Wandel in der Welt herbeizuführen", so Jacqueline Azah, Jugendaktivistin und Unterstützerin des Projekts. "Es herrscht oft der Eindruck, dass Online-Verbindungen nicht zu Veränderungen in der realen Welt führen, aber in Wirklichkeit hat die vernetzte Technologie die Möglichkeiten für freiwilliges Handeln unendlich erweitert."

Etwas in der echten Welt bewirken

Fast 100 Projekte aus über zehn Ländern sind bereits auf der Plattform. Darunter die erste polnische Stiftung, die gegen Armut und Ausgrenzung von Mädchen und Frauen während der Periode kämpft. Ebenso dabei ein Team, das Künstliche Intelligenz einsetzt, um Kinder mit Sprach- und Hörbehinderungen in der Tschechischen Republik zu helfen. Die Nutzer*innen können alle vorgestellten Projekte unterstützen, indem sie sie teilen, liken und/oder ihnen folgen. Die sechs Projekte, die durch die Interaktionen der #WhatWeValue-Community am besten abschneiden, erhalten in den kommenden zwölf Wochen jeweils eine individuelle Unterstützung der Telekom. Das Unternehmen finanziert dabei konkrete Maßnahmen, die passgenau auf das jeweilige Projekt einzahlen.

#WhatWeValue wird durch eine Reihe von Veranstaltungen unterstützt, die auf der Social-Media-Website Discord stattfinden. Über zwölf Wochen hinweg gibt es eine Reihe von inspirierenden Vorträgen, Gesprächen und Geschichten von Experten für Jugendfreiwilligendienste wie Amy und Ella Meek und anderen.

Zielgruppengerechte Kampagne spricht Gen Z an

Die Telekom begleitet die Initiative mit einer digital ausgerichteten Kampagne. Diese stellt die NFT-Narrative auf den Kopf und verwandelt NFTs von etwas, das man zum persönlichen Vorteil in einer virtuellen Welt kauft, in etwas, das man zum kollektiven Vorteil in der realen Welt verdient.

Die Kampagne startet mit einem Film der preisgekrönten Regisseurin Oliva Kastebring. Der Clip zeigt reale junge Ehrenamtliche und verdeutlicht auf emotionale Weise das Potenzial von Web3-Technologien wie NFT. Beworben wird die Initiative auf den für die Gen Z relevanten sozialen Medienplattformen wie Twitch, Snapchat und TikTok und weiteren Plattformen. Dabei wird die Kampagnenidee auf die jeweilige Plattform adaptiert, um die jeweiligen Nutzer optimal zu erreichen. Influencer, die selbst gesellschaftlich aktiv sind, erzeugen glaubwürdige Aufmerksamkeit. Die Kampagne findet in den neun europäischen Telekom-Ländern Österreich, Kroatien, Ungarn, Polen, Slowakei, Rumänien, Tschechien, Nord Mazedonien und Montenegro statt.

Dauerhaftes Engagement für die Gen Z

#WhatWeValue ist Teil eines langfristigen Programms, mit dem die Telekom junge Menschen mittels vernetzter Technologien fördert. Auch die beiden Vorgänger-Kampagnen #WhatWeDoNext und #WeAreFutureproof haben hervorgehoben, welche Rolle diese Generation für die Gestaltung einer positiven Welt spielt. Denn obwohl junge Menschen mit immer mehr gesellschaftlichen Herausforderungen konfrontiert werden, nehmen sie ihre soziale Verantwortung ernst und kämpfen für eine bessere Zukunft. Mit #WhatWeValue macht die Telekom dieses so wichtige Engagement sichtbar.

Mehr Informationen über die Initiative unter: whatwevalue.telekom.com/de-DE

* Quelle: Vice Media Group, Global Gen Z & EMEA, Juni 2022

Campaign & Solution Credits (full credits in additional document)

Creative Agency: Saatchi & Saatchi, London

Digital Partner – Tool concept & realization: Publicis Sapient, Germany

Youth Volunteering consultant: RockCorps

Film Production: New-land

Director: Oliva Kastebring

Lead Media Agency: emetriq.

Additional Media Agencies: Mindshare/ GroupM, Studio71

PR: Proud Robinson + Partners

Über die Deutsche Telekom : Deutsche Telekom Konzernprofil